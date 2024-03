Denuvo: una nuova tecnologia mette i pirati all'angolo. Fine dei leak?

Durante la prestigiosa Game Developers Conference (GDC), Denuvo by Irdeto ha annunciato la nuova tecnologia TraceMark for Gaming. L'obiettivo è quello di dotare l'industria dei videogiochi di un sistema simile a quelli già utilizzati dagli studi cinematografici di Hollywood, dalle leghe sportive e dagli operatori televisivi a pagamento per identificare i contenuti con dei watermark e distinguere tra contenuti autorizzati e non.

TraceMark for Gaming, infatti, può essere utilizzata per contrassegnare build di giochi con filigrane visibili o invisibili, ciascuna con un ID univoco. Gli sviluppatori possono quindi verificare le build e assicurarsi che il watermark è presente e, in caso contrario, identificare il responsabile della diffusione non autorizzata dei contenuti.

Secondo quanto fa sapere Irdeto con questo comunicato stampa, per gli studi di sviluppo di giochi che conducono test di gioco e beta test chiusi, TraceMark consente il tracciamento e l'autenticazione di ogni singolo utente che partecipa a questi test, eventualmente impedendo a chi utilizza software non consentito o contraffatto a scopi di cheating di partecipare ai test. Inoltre, la soluzione può essere utilizzata insieme al prodotto Anti-Pirateria di Denuvo (Anti-Tamper), per controllare la distribuzione di contenuti pre-lancio. Questo livello di controllo è cruciale durante le fasi sensibili dello sviluppo del gioco.

Infine, la tecnologia affronta le preoccupazioni di sicurezza associate agli eventi stampa e alla distribuzione di copie per recensioni prima del rilascio dei giochi. Marchiando le copie per recensioni con watermark visibili o invisibili, gli sviluppatori di giochi possono assicurarsi un ulteriore livello di sicurezza. Ciò garantisce che se un contenuto viene divulgato prematuramente prima dei periodi di embargo stabiliti, può essere accuratamente rintracciato fino alla fonte, mantenendo così l'integrità del lancio ufficiale del gioco.

TraceMark for Gaming punta quindi ad affrontare in modo unico la sfida della diffusione non autorizzata di contenuti, specialmente durante la delicata fase pre-lancio dello sviluppo dei videogiochi. Il suo principale scopo è quello di deterrente, consentendo il tracciamento preciso dei contenuti non autorizzati fino alla loro fonte.