Death Stranding 2 al TGS 2024: Kojima mostra nuovi trailer e conferma l'uscita nel 2025

In occasione di una corposa presentazione avvenuta durante il Tokyo Game Show 2024, lo scorso weekend Hideo Kojima è tornato a mostrarci Death Stranding 2. Vediamo Sam e alcune new entry del cast, così come un paio di feature particolarmente interessanti.

Dopo una lunga campagna promozionale condotta sui suoi canali social, Hideo Kojima ha tenuto al TGS 2024 l'attesissimo panel dedicato a Death Stranding 2.

Il visionario game designer, papà della serie Metal Gear e fondatore di Kojima Productions, ha presenziato alla kermesse di Tokyo per mostrare in azione il sequel di Death Stranding, in arrivo su PS5 nel corso del 2025. Per il pubblico è stata l'occasione perfetta per scoprire ulteriori dettagli sul comparto narrativo e per dare uno sguardo ravvicinato ai suoi protagonisti, attraverso una serie di filmati inediti - durante i quali abbiamo visto anche delle 'feature' alquanto curiose.

Death Stranding 2 sorprende tra Photo Mode e... video musicali

L'evento di Death Stranding 2 al Tokyo Game Show è stato presentato in lingua giapponese e ha visto protagonisti Kojima e alcuni membri del cast giapponese di Death Stranding 2, tra cui Kenjirō Tsuda (voce di Sam Porter Bridges), Shioli Kutsuna (Rainy) e Shion Wakayama (voce di Tomorrow, interpretata da Elle Fanning). Presente anche Nicolas Winding Refn, regista e sceneggiatore danese che presta ancora una volta il suo volto al personaggio di Heartman.

Durante il panel, Kojima ha rivelato nuovi dettagli sull'ambientazione e sulla storia del secondo capitolo, senza tuttavia scomporsi troppo. In compenso, abbiamo rivisto il gioco in azione attraverso nuove cutscene, per un totale di 8 minuti di filmati inediti.

Nella prima clip, Sam viene accompagnato da Fragile (Léa Seydoux) all'interno di una nave, la DHV Magellan. Qui il protagonista incontra Tarman, una nuova misteriosa figura interpretata da George Miller, veterano dell'industria cinematografica e regista, tra le altre cose, di Mad Max: Fury Road. A giudicare dai dialoghi, sembra che la scena abbia luogo durante le battute iniziali del gioco.

In questo frangente rivediamo anche Dollman, una bambola parlante interpretata da Fatih Akin, altro regista e sceneggiatore di successo (La sposa turca, Soul Kitchen)

#TGS2024

PlayStation Presents "DEATH STRANDING 2" Special Stage!



First public release of game footage.

Part1: Dollman & Tarman Member Introductions.#DeathStranding2

Nel secondo filmato assistiamo a un'altra scena ambientata a bordo della DHV Magellan. Qui Sam fa la conoscenza di altre due 'new entry' del cast di Death Stranding: Tomorrow (Elle Fanning) e Rainy (Shion Wakayama), che intonano, con il contributo dell'eccentrico Dollman, la famosa canzone 'Raindrops Keep Fallin' on My Head' di B.J. Thomas. Nella terza clip vediamo invece Heartman, ricercatore che ritorna in Death Stranding 2 con un nuovo equipaggiamento.

Con il quarto teaser, Kojima e colleghi presentano la nuova Photo Mode. Con quest'ultima sarà possibile fare dei veri e propri servizi fotografici interagendo con gli NPC. Nel filmato mostrato al TGS 2024, ad esempio, vediamo un autentico photo shoot con protagoniste Fragile, Tomorrow e Rainy, che continuano ad assumere pose diverse fino al momento dello scatto.

Inaspettata, invece, la 'feature' presentata nel quinto e ultimo filmato del panel. Si torna a cantare, ma qui si balla anche grazie a un'esibizione, immortalata in motion capture e riprodotta in-game attraverso il Decima Engine, di Daichi Miura. Il cantautore e ballerino giapponese si esibisce - anche lui affiancato da Dollman - con il brano Horizon Dreamer, composto appositamente per Death Stranding 2. Con ogni probabilità, Sam potrà innescare questo e altri eventi interattivi mentre esplorerà l'hub della DHV Magellan. Al termine della presentazione, Miura si è nuovamente esibito, questa volta dal vivo, cantando e ballando sulle note di Horizon Dreamer.

Come riporta VGC, Hideo Kojima ha inoltre confermato che Death Stranding 2: On the Beach verrà rilasciato nel corso del 2025. Al Tokyo Game Show il fondatore di Kojima Productions ha poi dichiarato che il suo team ha deciso la data di lancio, specificando però che non è stato possibile annunciarla durante il suddetto panel a causa di "circostanze impreviste".