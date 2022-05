Dead Space Remake ha una data di uscita precisa: il 27 gennaio 2023

Dead Space Remake sarà disponibile dal 27 gennaio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il titolo basato sul classico del 2008 di Visceral Games, ora nelle mani di EA Motive, è ufficialmente in sviluppo da quasi un anno, ovvero da quando lo scorso luglio la software house annunciò l'avvio dei lavori. A metà marzo gli sviluppatori avevano indicato genericamente l'inizio del 2023, ma ora hanno fissato un giorno preciso.

Oltre al rinnovamento grafico, Dead Space Remake prevede diverse novità anche per quanto concerne l'audio (componente non secondaria in un gioco come questo), le meccaniche di gioco, la risposta delle armi, la storia, i personaggi e altro ancora. Per accompagnare l'annuncio della data si è tenuta una livestream, ma se volete assaggiare un po' di atmosfera di questo remake ecco un video che fa per voi:

Secondo gli sviluppatori di EA Motive, il lavoro sul progetto sta andando molto bene, tanto che due settimane fa la versione alpha ha raggiunto la maturità necessaria per un walkthrough completo del gioco, con tutti i contenuti presenti.

Insomma, ora si tratta di ripulire e ottimizzare, dando stabilità al tutto: gli sviluppatori danno appuntamento alla fine di ottobre per un nuovo contatto con Dead Space Remake. Ottobre era la data che in casa EA si erano dati originariamente per l'uscita, ma poi hanno deciso di concedere al team più tempo per completare i lavori.