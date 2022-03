Dead Space Remake ha un periodo d'uscita: arriverà a inizio 2023

Dead Space Remake arriverà all'inizio del 2023. Il gioco ha finalmente una finestra d'uscita, dopo che EA Motive si era rifiutata di fissarne una. Philippe Ducharme, senior producer del gioco, ha dichiarato durante l'ultima livestream (che trovate qui insieme ad altri video) che il titolo è attualmente in stato di "pre-alpha" e che il team è "solo a un paio di settimane" dal poter fare il primo "walkthrough" completo del gioco.

Ducharme ha aggiunto che vuole soddisfare le aspettative dei fan e per questo motivo il gioco arriverà all'inizio del prossimo anno. In realtà, ci sarebbe già una data precisa, ma è troppo presto per condividerla. "Crediamo di essere a un buon punto per svolgere le corrette rifiniture, il giusto debug e per rispettare la data che abbiamo in mente, ma per ora possiamo dire solamente che è l'inizio del prossimo anno".

Il live streaming è interessante perché permette di vedere il dietro le quinte di come si ammoderna un gioco cult come Dead Space, in particolare la parte sonora e le risposte di Isaac all'ambiente circostante. Per esempio, la frequenza cardiaca e la respirazione di Isaac aumenteranno e diminuiranno in modo più naturale a seconda dei parametri legati a salute, affaticamento e sforzo. Dead Space Remake, lo ricordiamo, arriverà su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC.