Daymare 1994 Sandcastle: disponibile da oggi il survival horror tutto italiano

Oggi rappresenta un giorno importante per Invader Studios, la software house tutta italiana che ha rilasciato Daymare: 1994 Sandcastle. Si tratta del prequel dell'acclamato Daymare: 1998 che introduce alcune nuove meccaniche a una formula che ha saputo farsi apprezzare nel 2019 con il primo capitolo.

Nel gioco vestiamo i panni di Dalila Reyes, un ex spia governativa che adesso presta servizio nella H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search). L'obiettivo è indagare su quanto accaduto in un centro di ricerca sotterraneo negli Stati Uniti.

Così come per il primo capitolo, il gioco si ispira ad alcuni dei survival horror di maggior successo come Dead Space e, soprattutto, Resident Evil. Tuttavia, non manca di personalità e di meccaniche che hanno conquistato il pubblico con il primo capitolo. D'altronde, fu proprio Capcom a richiedere il contributo di Invader Studios durante la realizzazione di Resident Evil 2 Remake dopo aver appurato il talento dello studio.

In questa nuova e angosciante avventura il balzo in avanti è evidente, a partire dal comparto tecnico che propone una varietà di nuove creature e ambientazioni. Migliorati anche i movimenti e le animazioni che hanno rappresentato un piccolo neo nel precedente capitolo. Infine, è stato introdotto il Frost Grip, un dispositivo di congelamento utile soprattutto nei combattimenti.

Il gioco è già disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, ma una versione per Nintendo Switch è in lavorazione e dovrebbe arrivare più avanti. Vi segnaliamo, inoltre, che i giocatori PC possono usufruire di uno sconto lancio del 10% acquistando il gioco su Steam.