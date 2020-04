Cyberpunk 2077, trapelata classificazione 18+ e video Gameplay in 8K grazie all'AI

Aspettando uno dei titoli più attesi del 2020, Cyberpunk 2077, il cui lancio attualmente è previsto per il prossimo 17 settembre, molti sono gli annunci di contorno che presentano prodotti personalizzati ad hoc come la scheda video GeForce RTX 2080 Ti oppure la console Xbox One X e relativo controller, ma iniziando anche ad arrivare alcune prime notizie trapelate dai vari documenti in fase di approvazione oppure contenuti creati da appassionati del settore.

Sebbene il gioco non sia stato ancora valutato dall'ESRB o da PEGI, sembra che in Brasile sia stata già definita una scheda che valuta i contenuti del videogioco, classificando il titolo dal punto di vista delle crudeltà come 18+, ovvero con contenuti pensati per i soli maggiorenni.

Nel seguito l'elenco completo trapelato che contempla tutte le categorie e termina con la nota "Aggravation: Illicit drug consume and intense sexual relationship was aggravated by scene composition", documento che attende comunque di un riscontro ufficiale da parte della software house CD Projekt.

Secondo contenuto che vi sottoponiamo è la versione 8K, migliorata dallo Youtuber Ani HVXIA grazie all'adozione dell'Intelligenza Artificiale, del primo video di gameplay diffuso lo scorso anno, complessivamente con maggiore nitidezza delle immagini, rimozione degli artefatti ed ovviamente un aumento significativo della densità dei pixel rispetto al video rilasciato in origine; disponibile per il download anche il video non compresso da YouTube che per la durata di quasi 15 minuti ha un peso di bene 16 GB, scaricabile al seguente link.

Intorno a Cyberpunk 2077 c'è sicuramente tanta attesa e da qui alla data di lancio saranno sicuramente ancora molti i contenuti in anteprima ed i prodotti custom che saranno rilasciati.