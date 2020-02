Cyberpunk 2077: chi lo acquista per Xbox One potrà giocarlo anche su Xbox Series X

CD Projekt RED ha ufficialmente confermato la presenza di Cyberpunk 2077 su Xbox Series X non a caso all'indomani dell'annuncio della funzionalità di Smart Delivery, simile a Xbox Play Anywhere. Se in quel caso era tra Xbox One e PC Windows qui si parla di interscambiabilità tra Xbox Series X e Xbox One. Basta acquistare il gioco una sola volta e decidere su quale delle due console giocarlo.

Non c'è ancora la conferma ufficiale, ma è altamente probabile che il nuovo gioco di ruolo a mondo aperto arrivi anche su PlayStation 5. Queste due versioni del gioco dovrebbero ereditare alcune peculiarità della versione PC, come un maggiore dettaglio grafico e frame rate più alto rispetto alle versioni per le console di precedente generazione. Su PC è confermata la presenza del Ray Tracing: sia Xbox Series X che PlayStation 5 lo implementeranno in hardware ma al momento non è dato sapere se queste due versioni di Cyberpunk 2077 mostreranno effetti in Ray Tracing.

L'annuncio di CD Projekt RED è molto interessante perché dimostra il potenziale della funzione di Smart Delivery, la quale rende l'offerta di Microsoft in ambito console più efficace. Sony non ha annunciato niente di simile per PlayStation 4 e per PlayStation 5 ma, se non ci fossero cambiamenti rispetto alle precedenti generazioni, chi acquisterà Cyberpunk 2077 per PS4 non potrà giocarlo su PS5.