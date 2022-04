Crazy Taxi e Jet Set Radio stanno per tornare con reboot a pieno budget

Crazy Taxi e Jet Set Radio sono stati due tra i titoli Sega più popolari tra la fine degli anni '90 e gli anni 2000, quando sono diventati un punto di riferimento nelle sale giochi oltre che su DreamCast. Secondo Bloomberg entrambi i giochi sono destinati a tornare in chiave moderna con delle operazioni di reboot finanziate da budget solidi.

Il ritorno di Crazy Taxi e Jet Set Radio

Già da tempo circolano voci secondo le quali Sega sarebbe intenzionata a rispolverare i suoi classici del passato e riportarli in vita come giochi "AAA" di prima fascia, il tutto all'interno di una nuova etichetta definita "Super Game".

Secondo questi rumor, il progetto su Crazy Taxi sarebbe in sviluppo già da un anno. Richiederà ancora diversi anni prima di essere portato a termine e sarà accompagnato da diversi altri titoli della serie "Super Game", tra i quali anche uno sparatutto in prima persona. Sega vorrebbe replicare il modello di business di Fortnite, ovvero stabilire delle community online con delle fonti di introito ricorrenti. Voci precedenti avevano associato il progetto "Super Game" di Sega a nuove sperimentazioni in campo NFT: i token non fungibili, dunque, potrebbero rientrare nei nuovi modelli di business.

Per quanto riguarda Jet Set Radio, si tratterebbe di una nuova versione della famosissima sintesi tra skating, graffiti, musica e avventure su strada che inizialmente debuttò su DreamCast, per poi passare a Xbox e ad altre console. Come Crazy Taxi, anche Jet Set Radio è un gioco molto amato dai giocatori, che per lungo tempo ne hanno atteso, senza riscontri per ora, il ritorno.

Curiosamente, le notizie sul reboot di Jet Set Radio arrivano dopo l'annuncio di Bomb Rush Cyberfunk, un gioco molto simile al classico Sega degli anni 2000, pur sviluppato da un altro studio senza licenza. Ad ogni modo, Bomb Rush Cyberfunk annovera la collaborazione di Hideki Naganuma, colui che compose le musiche del gioco originale.

Crazy Taxi, invece, debuttò originalmente nel 1999, nelle sale giochi prima di arrivare sul DreamCast. Se Jet Set Radio non ha visto nuovi capitoli per circa 20 anni, i seguiti e gli spin-off di Crazy Taxi hanno proliferato nel corso degli anni e sono arrivati su tutte le piattaforme, senza mai riuscire a replicare il successo del gioco originale.