No More Heroes 3 arriverà su PlayStation, Xbox e PC questo autunno

No more Heroes 3 si prepara a sbarcare su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox e PC. Ad annunciarlo è stato l'account ufficiale di Marvelous Games USA (XSEED Games) tramite Twitter, che ha rivelato il ritorno del titolo su tutte le piattaforme, ma senza specificare la data d'uscita.

Our favorite otaku assassin returns! Travis Touchdown has been forced out of retirement to defend not only Santa Destroy, but Earth itself! Bring on the beam katana and take on Travis' toughest challenge yet in #NoMoreHeroes3, coming this fall to PS4, PS5, Xbox, and PC! pic.twitter.com/kdEJnonUd5 — XSEED Games (@XSEEDGames) April 15, 2022

"Il nostro assassino otaku preferito ritorna! Travis Touchdown è stato richiamato dal suo ritiro per difendere non solo Santa Destroy, ma il mondo intero! Impugna la katana laser e affronta la sfida più difficile di Travis in No More Heroes 3 in arrivo questo autunno su PS4, PS5, Xbox e PC!".

Nell'immagine pubblicata da XSEED è possibile vedere una nuova edizione speciale del gioco che include numerosi contenuti fisici dedicati ai fan più scatenati. All'interno sarà presente un artbook, una targa realizzata sulla base di quella presente all'interno del gioco e la colonna sonora su disco con una copertina ispirata palesemente ad Akira, il pluripremiato anime.

L'ultimo capitolo di una delle saghe nipponiche più folli mai pubblicate, porrà quindi fine all'esclusività finora detenuta da Nintendo Switch, approdando su qualsiasi piattaforma. La nuova edizione dovrebbe essere accompagnata da diverse migliorie concesse dalla potenza delle piattaforme.

Al momento non è stata ancora specificata una data d'uscita, né chiaramente il prezzo per l'Italia delle diverse edizioni, ma solo l'arrivo previsto per quest'autunno dell'ultima opera di Goichi "Suda51" Suda per le piattaforme di nuova e vecchia generazione.