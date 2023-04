Crash Team Rumble: al via la Closed Beta per chi ha preordinato il gioco, tutti i dettagli

Annunciato ai The Game Awards 2022, Crash Team Rumble è un nuovo gioco dell'iconico franchise Activision incentrato unicamente sul multiplayer competitivo. A differenza del più recente Crash Bandicoot 4: It's About Time, l'ultima creazione di Toys for Bob nasce con lo scopo di coinvolgere i giocatori in una serie di 'battaglie' 4v4, ambientate in diverse arene.

Da oggi, i giocatori che hanno effettuato il preordine del gioco potranno accedere alla Closed Beta per provare in anteprima la formula multigiocatore di Team Rumble. Scopriamo quali sono i contenuti inclusi nella versione preliminare e gli orari di accesso.

Un assaggio di Crash Team Rumble con la beta chiusa

Dalle ore 19:00 di oggi, giovedì 20 aprile, sarà possibile effettuare il download della Closed Beta di Crash Team Rumble. Gli utenti avranno un assaggio del gioco completo che, al momento del lancio, offrirà una vasta scelta di mappe e modalità che simuleranno diversi generi videoludici - dai platformer agli action, passando per i titoli sportivi e i picchiaduro.

Per essere precisi, saranno tre le mappe giocabili nella beta chiusa. I giocatori impersoneranno cinque personaggi, ovvero Crash, Coco, Tawna, Dingo e Neo Cortex, ciascuno caratterizzato da abilità e poteri unici; il roster della versione finale vanterà una selezione ancora più variegata e vedrà la presenza dei più noti eroi e 'villain' dell'universo di Crash Bandicoot.

La beta sarà disponibile sulle console Xbox e PlayStation e offrirà il supporto al cross-play e al matchmaking pubblico e privato. Per accedere alla beta basterà preordinare una copia digitale di Crash Team Rumble visitando gli store digitali di Microsoft e Sony o, in alternativa, riscattare un codice di accesso. La versione preliminare potrà essere scaricata per l'intera durata del periodo di prova, che si concluderà lunedì 24 aprile, sempre alle ore 19:00.

Tramite le FAQ presenti sul suo sito ufficiale, Activision ci fa sapere che i progressi ottenuti nella Closed Beta di Crash Team Rumble non potranno essere trasferiti nel gioco completo.



Ricordiamo che il vivace titolo multiplayer dedicato a Crash Bandicoot e co. sarà disponibile in tutto il mondo dal prossimo 20 giugno, per Xbox Series X/S, PS5, Xbox One e PS4.