Console eBay: compra i regali di Natale in offerta

Hai digitato la ricerca console eBay perché stai cercando i regali di Natale? Lo shop ti garantisce la consegna in tempo per mettere il tuo pacchetto sotto l’albero. Hai a disposizione ancora diversi giorni. Puoi fare cioè i tuoi acquisti e avere la certezza di scartarli il giorno di Natale.

Non solo, eBay ti propone diversi sconti in modo che tu possa comprare tutti i regali inclusi nella tua lista senza sforare il budget delle feste. Leggi la guida agli acquisti per capire cosa comprare a prezzo scontato.

Playstation eBay: scopri le offerte natalizie

Grazie alla promozione SpecialGifts edays acquisti i tuoi regali di Natale con un risparmio fino al 50%. Le offerte sono valide su tanti articoli, dagli smartwatch ai tablet, dalle fotocamere agli smartphone, dai piccoli e grandi elettrodomestici fino all’abbigliamento e ai giocattoli per i bambini.

Sei interessato ai videogiochi? Allora, accedi alla sezione console eBay per dare un’occhiata ai prodotti in vendita. Se filtri la ricerca digitando Playstation eBay, trovi tanti modelli di PS4, PS5 e non solo. Per l’acquisto puoi approfittare degli sconti sul prezzo oppure della formula con la spedizione gratuita. Chiaramente, sono in offerta anche diversi giochi tra cui:

FIFA 22 per PS4 con sconto dell’11%

Call of Duty Vanguard per PS4 con sconto del 9%

Far Cry 6 per PS4 con sconto del 5%

Battlefield 2042 per PS4 con sconto del 6%

Spider-Man Miles Morales per PS5 con sconto del 25%

Grazie alla promozione hai la possibilità di acquistare console e accessori, tra cui i controller, le cuffie gaming e le lampade. Sono in promo con spedizione gratuita le cuffie Pulse 3D per PS5, la lampada Paladone per PS4 e PS5 e la lampada ufficiale Playstation Icons XL a LED.

Ti piacerebbe fare diversi acquisti senza spendere troppo? Usa un eBay coupon e usufruisci di una riduzione del 15%. Il coupon è valido fino al 31 dicembre 2021 alle 23:59 e si applica su una spesa minima di 10 €. Ti basta incollare il codice alfanumerico del voucher nel tuo carrello e confermare l’acquisto. Per utilizzare il buono devi effettuare il pagamento tramite PayPal o carta di credito/debito.

Nintendo Switch eBay: quale comprare in sconto

Tra le console eBay ti interessano le Nintendo Switch? Tante le offerte disponibili su diversi modelli sia di Nintendo Switch che di Xbox. Qui sotto, un piccolo elenco:

Deluxe Nintendo Switch Neon Bundle + videogioco Mario Kart Deluxe 8 con sconto del 14%

Nintendo Switch OLED con sconto del 22%

Nintendo Switch Lite con sconto del 26%

Microsoft Xbox series s all digital SSD 512 GB con sconto del 15%

Ovviamente, sono in offerta anche i giochi. Trovi in particolare videogame come Warioware get it together!, Pokémon Scudo, The Legend of Zelda: Skyward Sword, Mario Party Superstars, Mario Golf Super Rush e molti altri ancora.

Per usufruire di tutte le offerte compila la tua lista desideri e inizia subito gli acquisti in modo da ricevere il pacco nei tempi giusti.