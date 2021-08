Concorso Gaming Week: Amazon mette in palio mouse, cuffie e smart glasses

Oggi parte la Amazon Gaming Week, una settimana di sconti su tantissimi dispositivi gaming tra cui portatili, mouse, cuffie, monitor e qualsiasi cosa rientri nella categoria dell'intrattenimento elettronico. Per sugellare l'avvenimento, l'e-commerce ha lanciato anche il Concorso Gaming Week, con cui mette in palio 8 interessantissime periferiche gaming fornite da Razer.

Si tratta del mouse Razer Viper Ultimate nella versione griffata Cyberpunk 2077, del Razer Orochi e delle cuffie Razer Opus e Opus X. In palio anche i recentemente annunciati Razer Anzu, occhiali da sole polarizzati con protezione UVA/UVB al 99%, controlli touch e audio open-ear, con altoparlanti integrati direttamente nelle aste degli occhiali.

Per poter partecipare bisogna compilare il modulo disponibile a questa pagina entro il 31 agosto per avere l'opportunità di vincere uno tra i diversi premi in palio. Ciascun partecipante può vincere un solo premio.