Feral Interactive ha annunciato che Company of Heroes verrà pubblicato, entro la fine dell’anno, anche su iPhone e Android. Sviluppato originariamente da Relic Entertainment e pubblicato da SEGA per Windows, Company of Heroes è stato già convertito per iPad di recente da Feral Interactive, che si occuperà anche della versione iPhone e Android.

Capolavoro di strategia bellica digitale, Company of Heroes mette i giocatori al comando di due compagnie di soldati americani e li sfida a condurre la squadra in un’intensa campagna che comincia dal giorno dello sbarco in Normandia.

Ripensato e ottimizzato per dispositivi mobile, Company of Heroes può contare su un'interfaccia utente intuitiva che permette in maniera agevole di eseguire strategie in tempo reale, adattarsi ai cambiamenti del campo di battaglia e di sconfiggere le forze nemiche per portare a termine la liberazione della Francia.

Company of Heroes sarà un titolo premium, disponibile su App Store e Google Play Store al prezzo di 14,99 €. Il gioco non conterrà nessuna forma di microtransazione, e i giocatori della versione iPad potranno installare quella iPhone senza nessun costo aggiuntivo. I dettagli sulla data di debutto su iPhone e terminali Android arriveranno successivamente.

