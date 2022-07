Company of Heroes 3 uscirà il 17 novembre ma potete giocarci subito

Company of Heroes 3 uscirà il 17 novembre 2022 su PC, precisamente su Steam. Relic Entertainment e SEGA Europe hanno finalmente ufficializzato la data di debutto dell'amato RTS che al lancio metterà i videogiocatori davanti a quattro fazioni giocabili e due esperienze single player, una in Italia (Italian Dynamic Campaign) e una in Nord Africa (North African Operation).

Chi è impaziente di mettere le mani su Company of Heroes 3 non deve necessariamente aspettare novembre per giocarci. Andando su CompanyOfHeroes.com e registrandosi al programma di feedback "COH-Development" si ottiene l'accesso a una missione della nuova North African Operation.

"I giocatori possono provare la Mission Alpha e prendere il comando del famigerato Deutsches Afrikakorps (DAK) mentre tentano di respingere gli inglesi dalle loro posizioni trincerate. La Mission Alpha può essere giocata gratuitamente su Steam per una settimana fino al 19 luglio". Chi ha già installato le due precedenti Pre-Alpha vedrà apparire la Mission Alpha automaticamente nella propria libreria di Steam.

Mentre la campagna italiana offre un'esperienza "ramificata e aperta", quella nordafricana è un'esperienza con un design che gli sviluppatori definiscono "più classico e guidato dalla narrativa". È possibile preordinare Company of Heroes 3 su Steam e CompanyOfHeroes.com in modo da ricevere alcuni bonus al lancio. Il prezzo è 59,99 euro.

L'edizione Digital Premium Edition (79,99 euro) è accompagnata dal DLC Devil's Brigade che contiene oggetti cosmetici basati sulle prime unità di commando d'élite della Seconda Guerra Mondiale.

La Physical Premium Edition include il DLC Devil's Brigade, uno steelbook, una medaglia al servizio, una bussola tascabile, un libro da collezione e molto altro. Sia l'edizione Premium fisica che quella digitale daranno ai giocatori l'accesso alla prima espansione di CoH3, in arrivo su Steam nel 2023.