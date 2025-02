Commandos: Origins ha una data d'uscita e un prezzo. Nostalgici chiamati alle armi

Kalypso Media e Claymore Game Studios hanno annunciato che Commandos: Origins. arriverà in versione digitale su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store) il 9 aprile. Sarà disponibile su Game Pass. Le versioni PS4 e Xbox One, invece, arriveranno più avanti nel corso dell'anno. Non solo, gli sviluppatori hanno annunciato che arriveranno anche edizioni fisiche per PS5 e Xbox Series X|S dal 22 maggio.

Per quanto riguarda i prezzi, su PC sono richiesti 49,99 euro per la versione standard e di 59,99 euro per la Deluxe. Quest'ultima include sei skin Commando da Commandos 2 adattate al nuovo capitolo, un template di Berretto Verde per la stampa in 3D, un calendario digitale di Commandos: Origins e la colonna sonora originale con 15 tracce sinfoniche.

I prezzi su PlayStation e Xbox salgono a 59,99 e 69,99 euro, sempre per la standard e la Deluxe. Le edizioni fisiche per PS5 e Xbox Series X|S saranno acquistabili a 59,99 euro e includeranno tutti i contenuti della versione Deluxe. Se volete provarlo prima del debutto è disponibile una demo, mentre un filmato di gameplay esteso lo potete vedere qui.

Commandos: Origins ci porta a rivestire i panni di un'unità d'élite della Seconda Guerra Mondiale. I vari componenti, tutti contraddistinti da abilità uniche, devono portare a termine incursioni mirate nelle basi naziste. Il gioco si presenta in visuale isometrica, dall'alto, consentendoci di avere uno sguardo d'insieme sull'azione a terra, per far avanzare i nostri eroi: Jack O'Hara "il Berretto verde", Thomas "il Geniere" Hancock, Francis T. "il Cecchino" Woolridge, Samuel "il Pilota" Brooklyn, James "il Sommozzatore" Blackwood e Rene "la Spia" Duchamp.

"Berretto Verde non avrebbe potuto dirlo meglio con la sua iconica frase 'Consideralo fatto'", ha affermato il direttore di Claymore Game Studios, Jurgen Reusswig, in un comunicato stampa. "Dopo più di quattro anni di creazione di un nuovo studio, progettazione e sviluppo e l'inestimabile feedback della community da vari playtest, l'operazione 'Release' è pronta per Commandos: Origins. Siamo orgogliosi ed entusiasti che i giocatori possano ora vivere la storia delle origini dell'unità d'élite che ha dato il via a questo leggendario franchise".