Command & Conquer, ecco un gioco per Android e iOS: Legions arriva entro l'anno

Quando nomini Command & Conquer, ai fan di lunga data degli RTS vengono in mente grandi ore di divertimento ma anche qualche delusione, perché non tutti i capitoli della serie hanno trovato il favore di critica e appassionati. Chissà quale destino avrà Command & Conquer: Legions, un nuovo gioco mobile annunciato alla Gamescom e in arrivo più avanti nel corso dell'anno su iOS e Android.

A occuparsi dello sviluppo è Level Infinite, che ha siglato un accordo di licenza con Electronic Arts e che, forse, alcuni di voi già conosceranno perché stanno lavorando ad Assassin's Creed Codename Jade, il primo titolo mobile del franchise di Ubisoft.

Command & Conquer: Legions, stando a quanto riportato in un post, conterà su "eroi e cattivi iconici, fazioni e una vasta gamma di unità provenienti da tutti i giochi Command & Conquer. La trama reinventata e un nuovo approccio al gameplay aprono infinite possibilità strategiche".

Il gioco avrà una fase di beta test chiusa alla fine di questo mese in Australia, Canada, Francia, Messico, Nuova Zelanda e Filippine per dispositivi Android.

"Legions è stato creato pensando sia alle piattaforme mobili che ai giocatori mobili, abbinando il modo in cui le persone giocano sui propri dispositivi con sessioni più brevi e veloci e controlli semplificati", ha affermato Anthony Crouts, direttore senior di Level Infinite. "Il gameplay strategico mobile di Legions offre un nuovo tipo di esperienza presentando unità, eroi e aspetti familiari dei precedenti giochi C&C".

In Command & Conquer: Legions dovrete affrontare battaglie PVE e PVP in tempo reale contro altre fazioni mentre raccogliete il Tiberium, la risorsa principale del gioco da usare per il progresso tecnologico o scatenare la distruzione sui nemici.

Legions non è il primo titolo mobile Command & Conquer. EA nel 2018 lanciò Command & Conquer: Rivals, un titolo che non ebbe il successo sperato e fu abbandonato un anno dopo circa. Si spera che Legions abbia una sorte migliore, anche degli altri recenti sforzi di EA su mobile: la software house ha staccato la spina ad Apex Legends mobile a maggio e interrotto lo sviluppo di un gioco mobile di Battlefield.