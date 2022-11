Come giocare l'originale Flight Simulator all'interno di Microsoft Flight Simulator

Questa modalità di gioco segreta è stata introdotta con l'aggiornamento di Microsoft Flight Simulator rilasciato in occasione del quarantesimo anniversario dal rilascio del primo storico capitolo della serie. È infatti possibile giocare i primi quattro capitoli di Flight Simulator all'interno della cabina di pilotaggio di uno specifico aereo dell'ultimo simulatore, usando i tasti sullo schermo per pilotare.

Per poter sbloccare i Flight Simulator originali bisognerà selezionare l'aereo Diamond DA62 presente nell'elenco velivoli di MFS e attivare il trasmettitore di localizzazione d'emergenza (ELT) sul cruscotto dell'aereo. A quel punto apparirà sul cockpit il Flight Simulator originale del 1982, mentre sarà possibile spostarsi da quest'ultimo ai capitoli successivi tramite i pulsanti che si trovano nella parte superiore del piccolo schermo.

L'aggiornamento per il quarantesimo anniversario di Flight Simulator ha aggiunto una serie di aerei storici, come lo Spirit of St. Louis del 1927, insieme a nuovi velivoli tra cui elicotteri e alianti. Gli sviluppatori di Asobo Studio hanno reso omaggio all'eredità di 40 anni della serie anche in altri modi: tra le altre cose, hanno reintrodotto il Meigs Field di Chicago, l'aeroporto iniziale del primo FS, oltre a nuovi 10 aeroporti per alianti e 14 eliporti in funzione. In particolare, il Meigs Field è apparso in ogni edizione di Flight Simulator fino 2004, visto che nella realtà è stato demolito nel 2003.

Microsoft Flight Simulator si può acquistare Steam, Microsoft Store e Amazon, mentre è disponibile senza costi aggiuntivi rispetto all'abbonamento su PC Game Pass.