COD Modern Warfare, arriva la Stagione 4 Reloaded: modalità a 200 giocatori per Warzone

La Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare ha visto il suo debutto circa un mese fa, ma Infinity Ward ha giÓ rilasciato un sostanzioso update che introduce ulteriori novitÓ per il comparto multiplayer e per Warzone.

I giocatori del PvP potranno mettere le mani su una nuova arma e giocare all'interno di una mappa inedita. Gli amanti del battle royale, invece, avranno la possibilitÓ di tuffarsi in una modalitÓ a 200 giocatori, sperimentando un livello di sfida pi¨ elevato e un'azione decisamente pi¨ caotica.

COD Modern Warfare: tutte le novitÓ del multiplayer



L'ultimo aggiornamento di Modern Warfare Ŕ disponibile da oggi, martedý 30 giugno. L'update rinfresca il comparto multigiocatore con alcune intriganti aggiunte, per la felicitÓ dei fan del classico multiplayer Ó la Call of Duty.

Una nuova bocca da fuoco di grosso calibro, il Rytec AMR, Ŕ stata inserita nella categoria dei fucili di precisione. Gli utenti potranno testarla nella nuova mappa di gioco, Cheshire Park, scenario ambientato nel cuore di Londra caratterizzato da dimensioni piuttosto contenute, l'ideale per gli scontri ravvicinati.

Troviamo inoltre un'altra modalitÓ di gioco: in Team Defender - game mode introdotta per la prima volta in Modern Warfare 3 (2011) - le due squadre si contenderanno la cattura di una singola bandiera; trionferÓ il team che avrÓ trasportato la bandiera per il maggior tempo possibile. I giocatori potranno anche impersonare un nuovo operatore del roster di MW, Roze, acquistabile all'interno del Negozio di Call of Duty.

COD Warzone: lobby da 200 giocatori per il battle royale

Grandi novitÓ anche per la battaglia reale di Call of Duty Warzone, che accoglie una nuova modalitÓ a tempo limitato. Grazie a quest'ultima le lobby di gioco potranno finalmente ospitare pi¨ di 150 giocatori, 200 per la precisione.

Room for 50 More?#CallofDuty #ModernWarfare Season Four Reloaded is here#Warzone 200-Player Battle Royale leads the charge!



Update available June 29, 11PM PDT.



✅ New Roadmap

✅ New Content Details

✅ Download Instructions

📡 INTEL HERE: https://t.co/G76b3K7vIT pic.twitter.com/mlzrrFuAOj Ś Activision (@Activision) June 29, 2020

Verdansk darÓ quindi il benvenuto a 50 squadre in modalitÓ Quads: i combattenti noteranno un certo traffico in fase di paracadutaggio e dovranno senz'altro prestare maggiore attenzione mentre cerceranno armi e risorse. Gli utenti scopriranno anche i contratti Supply Run, che consentiranno ai team di acquisire sconti per i nuovi equipaggiamenti.

Altre novitÓ legate riguardano l'introduzione della modalitÓ Juggernaut Royale e del gadget Spotter Scope. Il fucile da cecchino Rytec AMR potrÓ essere utilizzato anche nel battle royale.