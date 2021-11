Clarity Boost per Microsoft Edge migliora la grafica dei giochi in cloud

Clarity Boost per Xbox Cloud Gaming su Microsoft Edge aumenta la definizione dei giochi via cloud. Per poterla provare bisogna scaricare Microsoft Edge Canary versione almeno 96.0.1033.0 e poi abilitare la funzionalità dal menù delle Azioni. Clarity Boost è per ora disponibile solo in versione sperimentale, è quindi soggetta a malfunzionamenti e potrebbe non funzionare con tutti i giochi.

Clarity Boost implementa uno scaling client-side al fine di rendere più definita la grafica dei giochi. I tecnici di Microsoft hanno fatto sapere che la feature arriverà anche su Xbox, pur essendo al momento disponibile solo per il browser per PC. Non è dato sapere, invece, se prima o poi verrà resa disponibile anche attraverso altri browser oltre Edge.

Per giocare in cloud gaming bisogna recarsi su www.xbox.com/play. Prima conosciuto come Project xCloud, Xbox Cloud Gaming è stato dapprima rilasciato in beta test a novembre 2019 e poi reso disponibile per gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate il 15 settembre 2020, senza costi aggiuntivi rispetto all'abbonamento di base. Microsoft suggerisce una larghezza di banda di almeno 9 Mbps per la connessione a internet per poter giocare con latenze inferiori a 60 ms.