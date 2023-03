Cities: Skylines II arriverà entro fine anno, parola di Paradox

Paradox Interactive ha svelato ufficialmente Cities: Skylines II, nuova iterazione del city builder sviluppato da Colossal Order. Il gioco dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno e sarà disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Non sono previste, quindi, versioni per le console di precedente generazione.

Attualmente non è ben chiaro quali saranno le differenze rispetto al primo capitolo, seppur gli sviluppatori abbiano rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto interessanti. Secondo la software house, il nuovo gioco offrirà una svolta rivoluzionaria per la serie consentendo ai giocatori di "costruire qualsiasi tipo di città possano immaginare e seguire la sua crescita da umile villaggio a vivace metropoli".

Paradox ha definito il gioco "il sandbox per la costruzione di città più aperto del pianeta", anche se i dettagli sono ancora pochi. Ciò che senza dubbio cambierà è chiaramente la componente tecnica, una delle ragioni per cui probabilmente non è stata prevista una versione per console old-gen.

Il team ha anche affermato che le città "prenderanno vita come mai prima d'ora" grazie a un sistema di trasporto e un'economia curati nei minimi dettagli. A tutto ciò si affiancherà una pletora di funzionalità per la costruzione e la personalizzazione della propria cittadina.

Uno degli aspetti più interessanti, infine, è il supporto alle mod sin dal lancio. Colossal Order, infatti, ha confermato che garantirà il supporto a "funzionalità di modding avanzate" così da consolidare immediatamente la longevità del titolo così come è stato per il predecessore.