Chernobylite diventa 'Enhanced Edition' su PC: la grafica fa un passo avanti

La versione PC di Chernobylite, titolo sviluppato da The Farm 51, ha ricevuto un aggiornamento gratuito che lo migliora dal punto di vista grafico. Il titolo, lanciato lo scorso 28 luglio, accoglie adesso diversi progressi già presenti nelle versioni per console next-gen, oltre ad alcuni contenuti aggiuntivi.

L'aggiornamento aggiunge innanzitutto nuovi elementi grafici come la tassellatura ed il supporto al ray tracing, offrendo un impatto visivo notevolmente migliorato. I riflessi adesso sono più realistici e l'illuminazione ambientale decisamente più accurata, aspetti che insieme al DLSS (già supportato) garantiscono un'esperienza di gioco più fluida e immersiva.

Fondamentale la tassellatura che è stata utilizzata dagli sviluppatori per aggiungere numerosi dettagli agli alberi per rendere l'ambientazione molto più verosimile. Stando alle parole dello sviluppatore, i giocatori saranno in grado di "notare subito la differenza".

Come premesso, però, non mancano alcune aggiunte sul piano dei contenuti che accompagnano la Stagione 1, come "Memory of You" una serie di eventi ed attività nuove che offriranno un ottimo motivo per riprendere la propria avventura tra le lande desolate di Chernobylite. Inoltre, è stata aggiunta una nuova arma, l'Arco Tattico che consente ai giocatori di gestire meglio le azioni stealth.

Al di là dell'aggiornamento, The Farm 51 ha anche pubblicato la roadmap dei futuri update, i quali includeranno sia contenuti gratuiti che a pagamento. Il gioco offrirà quattro stagioni nel corso del 2022 che porteranno nuove mappe, armi e modalità di gioco.

Chernobylite rappresenta uno dei titoli più acclamati degli ultimi mesi e ci catapulta, nei panni di uno scienziato, nella cosiddetta "città fantasma" ucraina, ovvero la zona chiusa al pubblico di Chernobyl dove nel 1986 si verificò il noto disastro nucleare.

Il gioco mescola meccaniche da sparatutto in prima persona con una mappa open-world completamente esplorabile. Elementi RPG e survival horror sono alla base del titolo di The Farm 51 che racconta una storia non lineare influenzata dalle scelte del giocatore. Tra gli aspetti caratterizzanti, c'è sicuramente la ricostruzione della città eseguita con una scansione 3D dell'ambiente reale in cui si svolge l'avventura.