Charizard da record: la rara carta Pokémon venduta all'asta per oltre 213.000 dollari

Pokémon, Charizard 1st Edition vola all’asta: nuovo record per la carta più iconica

Il mondo del collezionismo Pokémon ha appena assistito a un nuovo record: una carta, in condizioni perfette, è stata venduta all’asta per la cifra impressionante diL’asta, organizzata da, ha visto protagonista uno degli oggetti più ambiti dai fan e dai collezionisti di tutto il mondo., ma non è difficile immaginare che la carta sia destinata a diventare il pezzo forte di una collezione privata.

Innanzitutto, parliamo di un esemplare valutato con il massimo grado possibile dalle agenzie di certificazione, dettaglio che ha contribuito a far lievitare il prezzo ben oltre la soglia dei 200.000 dollari. Il disegno, realizzato dal celebre artista Mitsuhiro Arita, spicca su uno sfondo holofoil che esalta la figura imponente e fiammeggiante di Charizard, uno dei Pokémon più amati e riconoscibili di sempre.

Non si tratta di un caso isolato: la stessa asta ha visto la vendita di altri pezzi rari, come la Pokémon Japanese Promo Family Event Trophy Card Holofoil Kangaskhan (68.321 dollari), la CoroCoro Comics Promo Best Photo Snap Gyarados (51.113 dollari) e la rarissima Promo 64 Mario Stadium Best Photo Snap Koffing del 1998 (37.805 dollari).

Negli ultimi anni, complice anche la pandemia e il boom delle piattaforme di streaming e social, il collezionismo Pokémon ha vissuto una nuova giovinezza, con una domanda crescente che ha fatto schizzare i prezzi delle carte più rare a livelli mai visti prima.