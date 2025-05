Desktop Survivors 98 traforma Windows 98 in un videogioco: disponibile la demo gratuita

Desktop Survivors 98 rompe gli schemi tradizionali del gioco su PC: non utilizza una finestra, non ha una mappa visibile e nemmeno un protagonista nel senso classico. Il cursore del mouse diventa il personaggio principale, immerso in un vortice di battaglie a ondate che si sviluppano direttamente sul desktop reale dell'utente. Il titolo sarà disponibile su Steam dal 20 maggio 2025 ed è stato sviluppato in solitaria da Brandon Hesslau, mentre è adesso disponibile la demo gratuita.

Lo scenario visivo richiama i programmi e le interfacce grafiche tipiche di Windows 98. Riporta in ague, infatti, l'estetica dei primi sistemi operativi Microsoft. I livelli, generati casualmente, si intrecciano tra icone, cartelle e sfondi familiari, mentre il cursore si muove agilmente per schivare proiettili e abbattere nemici in stile bullet hell.

Il gameplay propone sessioni rapide e intense, adatte a pause brevi ma capaci di offrire un'esperienza densa di sfida. Ogni partita si svolge tra ondate di avversari sempre più pressanti, con una curva di difficoltà che richiede precisione e riflessi pronti. Nel corso delle run, il giocatore può raccogliere armi e potenziamenti per aumentare la propria efficacia sul campo.

Tra le funzionalità principali figura la possibilità di attivare o disattivare il gioco istantaneamente, senza necessità di chiudere applicazioni o modificare finestre. Ciò dipende dalla volontà di rendere Desktop Survivors 98 particolarmente accessibile per chi cerca un'esperienza flessibile, magari incastrabile tra un'attività di lavoro e l'altra. L'interfaccia è disponibile unicamente in inglese, e il supporto al controller Xbox aggiunge un'opzione in più per chi preferisce un sistema di controllo alternativo.

La demo è già scaricabile su Steam, mentre il prezzo ufficiale non è ancora stato annunciato. Desktop Survivors 98 può essere inserito nella wishlist per ricevere notifiche sul rilascio completo.