Centinaia di iPhone con Fortnite installato in vendita su eBay. Prezzi fino a 10.000 dollari

Alcuni venditori eBay stanno cercando di sfruttare lo sconforto del momento da parte dei giocatori di Fortnite in seguito all'eliminazione dell'app su App Store. Facendo una ricerca online si può notare come sulla piattaforma di aste online si possano acquistare centinaia di iPhone che hanno già al loro interno l'app Fortnite installata. In alcuni casi si superano i 1000 dollari per l'acquisto, ma ci sono anche inserzioni che propongono un prezzo di vendita molto più elevato.

Nei casi più estremi gli iPhone con Fortnite preinstallato vengono proposti a 10 mila dollari, ma chiaramente non è facile trovare giocatori talmente disperati da compiere un gesto talmente folle. eBay ha mostrato nelle scorse ore, al momento in cui scriviamo, alcuni prezzi interessanti: ad esempio un iPhone 8 con l'offerta più alta di 4 mila dollari (probabilmente, almeno lo speriamo, fake), ma ci sono anche prezzi onesti come un iPhone SE con Fortnite a 345 dollari.

Acquistare un iPhone con Fornite adesso non avrebbe comunque senso: dopo il ban da parte di Apple, il gioco non verrà aggiornato, su App Store, alla prossima stagione che arriverà a giorni. Inoltre, Fortnite è disponibile sulle piattaforme più disparate e non è necessario possedere un iPhone per giocarci. Dubitiamo infatti che queste inserzioni su eBay possano sfociare in vendite per chi le ha inserite, ma è evidente che qualche venditore intraprendente ci sta provando.

Il motivo di tutto ciò? La scorsa settimana Apple ha ritirato Fortnite da App Store dopo che lo sviluppatore, Epic Games, ha introdotto un'opzione per acquistare valuta di gioco utilizzando un metodo di pagamento diretto, aggirando le regole Apple relative agli acquisti in-app. Epic Games ha intentato una causa dopo che l'app è stata ritirata e il conflitto fra i due colossi si è man mano inasprito. Lunedì Apple ha inviato a Epic una lettera minacciando di chiudere tutti i suoi account sviluppatore entro il 28 agosto, ottenendo in risposta un'altra denuncia.

Apple ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di fare eccezioni per Epic Games, obbligandola a rispettare gli stessi accordi che tutti gli altri sviluppatori di App Store hanno sottoscritto per entrare nel prolifico store di app della Mela. L'azienda di Cupertino ha precisato che riaccoglierà Epic Games e Fortnite su App Store non appena verrà eliminata la proposta di pagamento diretto per gli acquisti in-app. Al momento non è chiara quale sarà la risposta da parte di Epic Games, e se lo sviluppatore accetterà - come fatto in passato - le richieste di Apple.

L'obiettivo di Epic Games è quello di far emergere con chiarezza il problema delle politiche - considerate sleali - adottate da Apple su App Store e da Google su Play Store. I due colossi richiedono il 30% per ogni acquisto effettuato tramite le app scaricate sui due store (anche abbonamenti, soprattutto per il primo anno), e così è da parecchio tempo. Anche se Epic Games decidesse di rimuovere l'opzione di pagamento diretto, però, la battaglia legale contro la Mela è già stata lanciata e potrebbe avere una durata di anni, a partire da oggi.

Epic spera di trovare altri compagni per affrontare il colosso americano, in un momento in cui quest'ultimo è già sottoposto ad un'indagine da parte degli organi antitrust USA. Fortnite è ancora giocabile su iPhone e iPad, ma non può essere scaricato via App Store, ed è proprio per questo - quindi - che alcuni venditori più aggressivi stanno dichiarando la presenza del gioco Epic Games all'interno dei dispositivi della Mela messi in vendita.