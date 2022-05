CD Projekt RED, The Witcher 3: Wild Hunt next-gen in arrivo entro fine anno

Attraverso un post su Twitter, CD Projekt RED ha annunciato l'arrivo della patch next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt entro la fine dell'anno. L'aggiornamento sarà disponibile per chiunque possieda una copia del gioco, mentre gli altri potranno acquistare la nuova versione con tutte le novità già presenti.

Let's make this 7th anniversary even better, shall we?



We're delighted to share that the Next Gen version of The Witcher 3: Wild Hunt is planned to release in Q4 2022.



See you on the Path, witchers! pic.twitter.com/2wQbxMP4zh — The Witcher (@witchergame) May 19, 2022

La patch, infatti, verrà rilasciata in maniera del tutto gratuita per chi già possiede il titolo per PC, PS4 o Xbox One. Negli ultimi due casi, naturalmente, sarà necessario giocare dalle piattaforme di nuova generazione quali Xbox Series X|S e PS5. La finestra di lancio è fissata per il Q4 2022, anche se per il momento continua a mancare una data esatta per il rilascio.

Regarding the contents of The Witcher 3: Wild Hunt Next Gen version, it comes with both expansion packs (Hearts of Stone + Blood and Wine), all of the previously released DLCs and patches + new DLC inspired by The Witcher Netflix series. — Marcin Momot (@Marcin360) May 19, 2022

L'aggiornamento includerà numerosi miglioramenti grafici, tra cui il supporto al Ray Tracing, ed un netto miglioramento dei tempi di caricamento. Inoltre, Marcin Momot di CDPR, ha rivelato che i giocatori potranno divertirsi anche con le espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine a cui si aggiungono tutti i DLC pubblicati dall'uscita ad oggi. In più, verranno inseriti ulteriori contenuti aggiuntivi esclusivi ispirati alla serie TV di The Witcher interpretato da Henry Cavill.