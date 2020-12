CD Projekt RED regala una RTX 3080 Cyberpunk 2077 Edition, ma solo in Cina

Mesi fa, quando la RTX 2080 Ti era ancora la scheda video più ambita, CD Projekt RED metteva in palio la top di gamma di Nvidia con un'esclusiva edizione dedicata a Cyberpunk 2077. La storia si ripete con la nuova GeForce RTX 3080, senza la collaborazione del produttore statunitense, ma con una nuova scheda in tiratura limitata che farà senz'altro gola ai fan del gioco di ruolo.

Cyberpunk 2077: un'edizione speciale anche per la RTX 3080

Proprio come avveniva con il precedente contest, anche quello con protagonista la Geforce RTX 3080 di Nvidia vede l'esclusione degli italiani. Il nuovo concorso inaugurato da CD Projekt RED è dedicato esclusivamente al pubblico cinese, dove un solo fortunato vincitore potrà mettere le mani su uno dei prodotti più desiderati - e, purtroppo, introvabili - del 2020.

Come anticipatovi, questa volta Nvidia non è stata coinvolta direttamente nell'iniziativa. A realizzare l'esclusiva RTX 3080 Cyberpunk 2077 Edition è un modder, che ha "decorato" la parte frontale della scheda con gli iconici colori fluo del GdR fantascientifico.

L'ultimo contest di CD Projekt RED è stato lanciato sul portale Bilibili. A giudicare dai primi commenti provenienti da Reddit sembra che il design della nuova Cyberpunk 2077 Edition sia stato decisamente apprezzato, anche più dell'appariscente RTX 2080 Ti promossa da Nvidia.

La nuova RTX 3080 è una delle schede consigliate per poter giocare a Cyberpunk 2077 con ray tracing attivo (RTX On) alle risoluzioni più elevate. Per i requisiti minimi si parte da una più modesta GTX 780 (o Radeon RX 470) affiancata da un processore Intel Core i5-3570K (o AMD FX-8310); si arriva infine alla già citata RTX 3080 per giocare in 4K con RT Ultra, mentre basterà una RTX 3070 per raggiungere le massime prestazioni con ray tracing disabilitato.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal prossimo 10 dicembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Sarà retrocompatibile con PlayStation 5, Xbox Series X e Series S dove, nei primi mesi del 2021, verrà reso disponibile un upgrade gratuito alla versione next-gen.