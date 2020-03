Call of Duty Warzone: oltre 6 milioni di giocatori e 108 Petabyte scaricati

Call of Duty Warzone è stato rilasciato da poche ore ma ha già attratto tantissimi giocatori appassionati di sparatutto in prima persona e gioco su mappe aperte in stile Battle Royale. Sono oltre 6 milioni i giocatori che lo hanno scaricato (ricordiamo che il gioco si scarica gratuitamente) in sole 24 ore e questo numero è destinato ulteriormente a crescere man mano che i giocatori finiranno il download di circa 100 GB necessario se non si possiede già Modern Warfare.

Per quegli utenti che invece avevano già scaricato Modern Warfare, occorre scaricare dai 18 ai 22 GB e, se ci sono già 6 milioni di giocatori che giocano a Warzone, equivale a 108 milioni di GB già scaricati, ovvero 108 Petabyte. Dai server di Activision Blizzard, dunque, è stata scaricata una mole considerevole di dati, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di un calcolo per difetto.

Visto che presumibilmente solo una minima parte dei giocatori di Warzone possiede Modern Warfare, si può stimare che l'ammontare del download in 24 ore dai server assegnati al gioco superi considerevolmente i 150 Petabyte.

Notate, infine, che ora Call of Duty: Modern Warfare si può acquistare in offerta su Amazon.