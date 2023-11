Call of Duty: Modern Warfare III, ecco i requisiti e le date per il download anticipato

Activision ha condiviso sul blog ufficiale di Call of Duty i requisiti del nuovo capitolo della saga, Modern Warfare III, che sarà disponibile ufficialmente dal prossimo 10 novembre. Tuttavia, chi ha preordinato il gioco, potrà accedere alla campagna già da domani, mentre il precaricamento del gioco completo (multiplayer e zombies inclusi) sarà accessibile dall'8 novembre.

In merito alla campagna, Call of Duty: Modern Warfare III rappresenta un sequel diretto di Modern Warfare II. In questo caso accompagneremo il Capitano Price e la Task Force 9 ad affrontare l'ultima minaccia terroristica, Vladimir Makarov.

I requisiti minimi sono decisamente accessibili: è richiesto un processore Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 1400 abbinato a una scheda video NVIDIA GeForce GTX 960 o una AMD Radeon RX 470 con almeno 2 GB di memoria video. Questo è l'unico caso in cui 8 GB di memoria RAM sono sufficienti a eseguire il gioco, ma saranno accessibili esclusivamente le modalità multiplayer.

I raccomandati, invece, alzano l'asticella soprattutto sul fronte GPU. Come processore è sufficiente un Intel Core i7-6700K o un AMD Ryzen 5 1600X, ma per la GPU saranno necessari almeno 8 GB di memoria video, il che impone una NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti / RTX 3060 o una AMD Radeon RX 6600 XT. La memoria di sistema richiesta, in questo caso, è di 16 GB.

Le specifiche per giocare in 4K con impostazioni Ultra, o a refresh rate estremamente elevati per il gioco competitivo, prevedono una CPU Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 2700X accompagnata da una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 / RTX 4070 o AMD Radeon RX 6800 XT. Rimangono sufficienti i 16 GB di memoria RAM.

In ogni caso, sarà necessario disporre di almeno 149 GB di spazio di archiviazione per i file di gioco, in quanto l'installazione di COD HQ e Warzone pare essere obbligatoria. I giocatori, infatti, che hanno già installato le due modalità sul proprio sistema avranno bisogno solo – si fa per dire – di altri 78 GB liberi.

I giocatori NVIDIA, inoltre, potranno godere delle implementazioni frutto della collaborazione tra Activision e il chipmaker americano. Il gioco supporta il DLSS 3 e NVIDIA Reflex che consentono di ridurre sensibilmente l'input lag e massimizzare i frame al secondo, funzionalità utili proprio ai giocatori competitivi.