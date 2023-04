Call of Duty: il sistema anti-cheat Ricochet adesso individua XIM e Cronus, si rischia il ban permanente

Con un post ufficiale sul blog di Call of Duty, il team di Ricochet, il sistema anti-cheat del gioco, ha fornito importanti aggiornamenti sulla lotta ai giocatori sleali. Il software adesso riconosce i dispositivi di terze parti come XIM, Cronus Zen e ReaSnow S1 con l'ausilio, inoltre, dei replay che consentono di visionare tutte le partite svolte dal giocatore.

"Questi dispositivi fungono da passthrough per i controller su PC e console, e se utilizzati in maniera impropria o dannosa, abilitano il giocatore a ottenere un vantaggio sleale nel gioco, come la riduzione o eliminazione totale del rinculo" si legge nel comunicato.

Ma come funziona il rilevamento? Quando il sistema riconosce l'uso di questi dispositivi, apparirà un avviso a schermo che notifica l'infrazione al giocatore (come sopra). Se tale condotta sarà mantenuta, il gioco procede alla mitigazione dell'irregolarità, al blocco delle funzionalità multiplayer o dell'account. Nei casi più gravi, sarà possibile procedere al ban permanente da tutti i giochi della serie Call of Duty così da eliminare il problema alla radice.

I provvedimenti, tuttavia, possono avvenire anche a posteriori e non solo quando il giocatore viene colto in fallo. Attraverso un sistema di archiviazione il team potrà visionare le partite integrali svolte dal giocatore sospettato e procedere in base alla condotta mantenuta. Naturalmente, saranno le segnalazioni dei giocatori corretti a svolgere un ruolo fondamentale per individuare i possibili bari.

Per quanto riguarda le contromisure adottate durante lo svolgimento delle partite ci saranno: Cloaking, Disarmo e Scudo Anti-danni. La prima rende invisibili i giocatori leali a quelli che usano i trucchi; la seconda rimuove l'equipaggiamento ai giocatori sleali; la terza dona agli utenti che seguono le regole una barriera che protegge dai danni ricevuti dai cheater.