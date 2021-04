Call of Duty e cheater, interviene Activision: nuova ondata di ban permanenti

"I cheater non sono i benvenuti", esordisce così il publisher di Call of Duty nell'ultimo comunicato in cui ci aggiorna in merito all'interminabile guerra anti-cheat. Activision sta continuando a lavorare duramente per ostacolare i giocatori che fanno uso di hack e di altri trucchi che rischiano di compromettere le esperienze di gioco altrui. Arriva dunque l'ennesima prova di forza dello sviluppatore: una settima ondata di ban permanenti per COD Warzone, che porta la quota dei cheater bannati a un totale di 475.000 permaban. Basterà a tenere a bada i "furbetti"?

Activision: ban sette giorni su sette per i giocatori scorretti

La compagnia statunitense si apre al pubblico condividendo i progressi ottenuti nella lotta ai cheater, parlando del suo modus operandi e dei risultati ottenuti nelle ultime settimane.

Nella giornata del 14 luglio, ad esempio, Activision ha effettuato una nuova ondata di ban su larga scala, la settima da febbraio a questa parte. Il team di sicurezza lavora quotidianamente per "violazioni individuali o recidive".

Continua, inoltre, l'operazione con cui il publisher sta affrontando i fornitori e i rivenditori dei cheat compatibili con Call of Duty: "Ciò include account sospetti, che vengono potenziati e venduti ai soggetti recidivi. Abbiamo recentemente bannato 45.000 account fraudolenti sul mercato nero utilizzati da soggetti recidivi", ha dichiarato Activision nel comunicato ufficiale.

Per risolvere i problemi causati dai cheater, Activision ha intensificato i propri sforzi in diverse aree chiave. Come sappiamo, lo scorso anno ha implementato un sistema di autenticazione a due fattori con l'obiettivo di rendere più difficoltosa la creazione di nuovi account fraudolenti. Il publisher di COD ha inoltre aumentato le proprie risorse dedicate alla sicurezza, così come la frequenza dei suddetti ban e le comunicazioni destinate ai giocatori stessi.

Activision ha inoltre confermato un dettaglio alquanto rilevante: i ban riguardano anche l'hardware utilizzato dai cheater recidivi e seriali. Una volta che l'hardware di questi utenti sarà inserito nella lista dei ban, non sarà più possibile accedere ai server di gioco da quella specifica postazione. "Ci teniamo a ripeterlo: non c'è posto per i cheater. Permettere a tutti i giocatori di avere un’esperienza equa e divertente è la nostra priorità".