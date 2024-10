Call of Duty Black Ops 6: ecco i requisiti e tutte le informazioni sul precaricamento

In vista del rilascio fissato per il prossimo 25 ottobre, Activision ha condiviso i requisiti PC di Call of Duty Black Ops 6. Le richieste per il nuovo sparatutto appaiono decisamente accessibili anche per i computer più vetusti.

Con un post sul sito del gioco, Activision ha condiviso tutti i dettagli sul rilascio di Call of Duty Black Ops 6. Tra questi, vi sono naturalmente i requisiti di sistema per i giocatori PC che appaiono decisamente accessibili, perfino in modalità competitiva / 4K.

Per quanto concerne i requisiti minimi, il nuovo CoD richiede almeno un processore AMD Ryzen 5 1400 o Intel Core i5-6600 abbinato a una scheda video AMD Radeon RX 470 o NVIDIA GeForce GTX 960 o Intel Arc A580 insieme a 8 GB di memoria RAM. In questo caso, il publisher non specifica che livello di prestazioni è possibile raggiungere, ma è lecito supporre un massimo di 30 fps in 1080p con dettagli bassi.

I requisiti consigliati, invece, consentono di giocare a 60 fps con dettagli alti "nella maggior parte delle situazioni". In questo caso, la CPU suggerita è una AMD Ryzen 5 1600X o Intel Core i7-6700K insieme a una scheda video AMD Radeon RX 6600 XT o una NVIDIA GeForce RTX 3070 / GTX 1080 Ti. La memoria di sistema necessaria passa a 12 GB.

Infine, chi volesse puntare all'esperienza in 4K con dettagli Ultra o giocare con un alto numero di fps sui monitor competitivi ad alto refresh rate, avrà bisogno almeno di un processore AMD Ryzen 7 2700X o Intel Core i7-8700K e una scheda video AMD Radeon RX 6800 XT o NVIDIA GeForce RTX 3080 / 4070. In questo caso, la memoria di sistema passa a 16 GB.

In ogni caso, saranno necessari almeno 102 GB di spazio libero su SSD, circa 50 GB in meno rispetto a quanto richiesto per Modern Warfare III dello scorso anno. Naturalmente, parliamo esclusivamente del gioco base, a cui andrà eventualmente aggiunto lo spazio necessario per Warzone.

In merito al preload, chi ha preordinato il gioco potrà avviare l'installazione alle ore 18:00 di mercoledì 21 ottobre. Il gioco sarà disponibile ufficialmente il 25 ottobre per Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e, naturalmente, PC tramite Steam o Battle.net.