Calciatore assassinato risorge in FIFA 21 dopo 15 anni. Ecco la sua storia

Kiyan Prince aveva 15 anni, era un giocatore dei Queens Park Rangers (QPR) ed era una promessa del calcio, forse sarebbe arrivato persino in Nazionale. Purtroppo, il ragazzino non ha potuto coronare il suo sogno: nel 2006 la sua giovane vita è stata tragicamente interrotta, quando finì accoltellato al cuore mentre cercava di interrompere una rissa a scuola e difendere un compagno vittima di bullismo. A 15 anni di distanza da quel tragico avvenimento, Kiyan Prince torna, in forma digitale, in FIFA 21.

Il giovane entra nelle fila del QPR, con l'età che avrebbe se fosse ancora tra noi, 30 anni, e il numero di maglia 30. Electronic Arts ha collaborato con la famiglia e gli amici, usando foto e video di Kiyan per plasmare il suo alter ego virtuale. Le sue caratteristiche e lo stile di gioco sono state ricostruite parlando con i suoi ex compagni di squadra e gli allenatori.

Le immagini usate in FIFA 21 sono state messe a punto da uno studio di effetti speciali chiamato Framestore (coinvolto anche per Avengers: Endgame), con l'aiuto della famiglia Prince e degli scienziati dell'Università di Bradford. EA ha poi combinato intelligenza artificiale e foto reali per ricreare il giovane nelle vesti del professionista di 30 anni che sarebbe oggi.

Il padre, il dottor Mark Prince OBE, ha creato una fondazione che porta il nome del figlio per sensibilizzare i giovani e impedire che casi simili a quello di Kiyan si ripetano. "Voglio che mio figlio sia ricordato non per la tragedia della sua morte, ma per il trionfo dei suoi successi. Tramite questa campagna la mia speranza è che il mondo possa finalmente intravedere l'incredibile potenziale di Kiyan realizzarsi. Possiamo onorare il suo talento. E, si spera, ispirare anche altri ragazzi a onorare il proprio talento, qualunque siano i loro punti di forza".

Kiyan Prince è disponibile da subito in Calcio d'inizio e nella modalità Carriera su PC; da domani anche su PlayStation 5|4, Xbox Series X|S e Xbox One. Nella modalità Ultimate Team, i giocatori possono accedere a personalizzazioni tra cui un kit della Fondazione Kiyan Prince ispirato al kit di casa QPR del 04/05 e una coreografia dedicata a Kiyan che appare ogni volta che viene segnato un gol.

Electronic Arts, ovviamente, elargisce donazioni alla Kiyan Prince Foundation per la possibilità di inserire Kiyan nel gioco.