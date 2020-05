C'è un chip Samsung con GPU AMD nel futuro di Nintendo Switch?

Nei giorni scorsi l'apparizione di un presunto chip Exynos con GPU AMD nel database di un noto benchmark ci ha ricordato che qualche tempo fa Samsung e AMD siglarono un accordo per sviluppare SoC mobile capaci di prestazioni elevate e bassi consumi. Dall'annuncio dell'intesa a oggi tutto era rimasto silente, ma i risultati superiori di almeno il 50% rispetto a quanto fatto segnare dalla GPU Adreno 650 dello Snapdragon 865 di Qualcomm hanno ravvivato la nostra curiosità verso questo progetto.

Curiosità che è sfociata in un pensiero, che vogliamo condividere con voi: e se questo chip, oltre che nell'ambito smartphone, trovasse posto anche in una possibile versione futura di Nintendo Switch? Secondo noi, ci sarebbe un incastro perfetto di tecnologie e interessi da parte di tutte le aziende coinvolte.

Nintendo potrebbe godere di un chip non solo capace di supportare una grafica migliore, un gameplay con FPS più elevati e molto altro ancora, ma soprattutto potrebbe rendere ancora più semplice il porting di giochi cross-platform sulla console, grazie all'architettura grafica in comune con le console di Sony e Microsoft. Il chip di Samsung e AMD dovrebbe infatti avere una GPU basata su architettura RDNA (o RDNA 2) o comunque una declinazione molto simile.

Per quanto riguarda AMD, l'interesse è chiaro: dopo aver ribadito il controllo sul mercato delle console gaming progettando i SoC di Xbox Series X e PS5, e fornito le GPU per servizi cloud come Google Stadia e Microsoft Project xCloud, l'azienda metterebbe le mani sull'ultimo fortino ancora inespugnato (Switch integra un SoC Nvidia Tegra), ribadendo così la propria centralità nel settore e strappando commesse alla concorrente Nvidia. Un interesse quindi di marketing, oltre che economico.

Per quanto concerne Samsung, sappiamo che l'azienda sta facendo grandissimi investimenti su nuovi processi e impianti di produzione, con l'intento di recuperare terreno su TSMC e diventare il punto di riferimento per la realizzazione di chip per conto terzi. Quale miglior biglietto da visita se non quello di realizzare milioni di chip per un'ipotetica futura versione di Nintendo Switch?

A tutto questo si aggiunge che non è chiaro quanto Nvidia sia interessata a proseguire il suo impegno sul fronte delle console. L'azienda guidata di Jen-Hsun Huang non ha mai mostrato una grande spinta propositiva in ambito gaming (console, ndr) e il suo impegno per quanto concerne la progettazione di SoC si concentra maggiormente in ambito automotive e in quello della robotica. Insomma, gli ingredienti per una Switch 2 dotata di un chip Exynos con GPU AMD ci sarebbero tutti. Non sappiamo cosa farà Nintendo e se le è mai balenata l'idea di imboccare questa strada, ma probabilmente ne sapremo di più in futuro: il nuovo SoC Samsung-AMD dovrebbe diventare realtà nel corso del 2021.