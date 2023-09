Borderlands Collection: Scrigno di Pandora, collezione (quasi) completa, ma agli utenti Steam costerà di più

2K Games, publisher della fortunata serie Borderlands di Gearbox Software, ha rilasciato oggi un pacchetto (quasi) definitivo del franchise: Borderlands Collection Scrigno di Pandora. L'offerta comprende praticamente ogni gioco della serie – escluso uno spin-off – al prezzo di circa 150 euro, ma prevede interessanti promozioni.

Partiamo però dai contenuti, poiché la collezione Scrigno di Pandora comprende: Borderlands, Borderlands 2, Borderlands The Pre-Sequel, Borderlands 3, Tales from Borderlands e New Tails from Borderlands. Manca all'appello solo Tiny Tina's Wonderlands rilasciato lo scorso anno. Insieme ai giochi, inoltre, sono inclusi tutti i DLC rilasciati fino ad oggi.

Come premesso, il prezzo ammonta a circa 150 euro – seppur Steam indichi un prezzo di listino di ben 565,25 euro – ma vi sono alcune promozioni che consentono di acquisire l'intero pacchetto a un prezzo conveniente, soprattutto per gli utenti console. I giocatori di PlayStation e Xbox, infatti, possono acquisire lo Scrigno di Pandora per circa 30 euro, se possiedono la copia digitale di almeno uno dei giochi in elenco.

Più sfortunati, invece, gli utenti Steam che vedranno scalarsi il prezzo dei singoli contenuti già in possesso. Questo vuol dire che verrà calcolato il valore di giochi ed eventuali DLC già in possesso, mentre tutto il resto andrà pagato. Tuttavia, chi fosse interessato può approfittare di un'offerta a tempo limitato che consente di acquistare l'intero pacchetto per 50,59 euro.

Nonostante la suddetta collezione sia rivolta esclusivamente a PlayStation, Xbox e PC, Gearbox non ha trascurato gli utenti Nintendo Switch. Questi ultimi potranno giocare a Borderlands 3 a partire dal prossimo 6 ottobre. Il gioco arriverà quattro anni dopo il debutto sulle altre piattaforme, ma sottoforma di Ultimate Edition e includerà tutti i DLC rilasciati.