Black Ops 7 ufficiale: Call of Duty torna con un cast hollywoodiano

David Mason è di nuovo protagonista. A distanza di oltre quarant'anni dagli eventi di Black Ops 6, Call of Duty: Black Ops 7 riparte da dove la saga si era interrotta, ma alza la posta. L'anno è il 2035. I conflitti non sono più soltanto sul campo di battaglia, ma si giocano anche nella mente: propaganda, paura e manipolazione diventano armi tanto quanto le tecnologie belliche.

A interpretare Mason è Milo Ventimiglia, affiancato da Kiernan Shipka, nei panni della CEO Emma Kagan, e Michael Rooker, che riprende il ruolo di Mike Harper. Milo Ventimiglia è noto per ruoli intensi in serie e film drammatici come This Is Us e Rocky Balboa, oltre che per aver interpretato Jess Mariano nella serie Una mamma per amica (Gilmore Girls). Kiernan Shipka, invece, ha interpretato protagoniste adolescenti complesse in Le terrificanti avventure di Sabrina e Totally Killer, mentre Michael Rooker si è distinto in pellicole d’azione e fantascienza come Guardiani della Galassia e The Suicide Squad.

Black Ops 7 è il primo capitolo della serie a proporre una campagna cooperativa pensata fin dall'inizio per più giocatori, senza rinunciare alla narrazione cinematografica. Il comparto multiplayer introduce nuove mappe e armi futuristiche, in linea con l’ambientazione spostata nel prossimo decennio. Non manca la classica modalità Zombie a round, questa volta collegata direttamente alla trama e inserita nel contesto narrativo del Dark Aether. Detto questo, il tono narrativo del nuovo capitolo punta su un'atmosfera cupa e destabilizzante, coerente con la direzione intrapresa dal team di sviluppo guidato da Treyarch e Raven Software.

Il gioco sarà disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 e 5, oltre che su PC tramite Battle.net e Steam, e sarà incluso anche nel catalogo Xbox Game Pass Ultimate fin dal lancio. L'annuncio è stato realizzato in occasione dell'Xbox Games Showcase, l'evento organizzato da Microsoft per mostrare tutte le novità del mondo Xbox spesso in coincidenza con altre grandi manifestazioni come il Summer Game Fest o in passato l'E3.

La data di rilascio è prevista nella prossima stagione natalizia, come capita ormai da qualche anno con Call of Duty.