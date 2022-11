Black Friday 2022: partecipa anche Sony PlayStation con sconti su giochi e non solo

Tra le grandi aziende che celebrano il Black Friday non poteva mancare Sony, colosso dell'elettronica che con il marchio PlayStation può contare sul supporto di milioni di giocatori. Questi possono ora approfittare di una serie di promozioni dedicate ai giochi, alle periferiche e ai servizi più popolari per PS5 e PS5: le offerte sono già disponibili e lo saranno ancora per diversi giorni.

Dal più recente Horizon Forbidden West a The Last of Us, passando per le promo dedicate al controller DualSense - e a tutte le sue colorazioni - e agli abbonamenti PS Plus. Ecco tutto quello che offre Sony Interactive Entertainment nella settimana del 'venerdì nero'.

PlayStation: tutte le offerte del Black Friday

Fino al 28 novembre , i giocatori possono arricchire la propria collezione con i titoli più venduti del catalogo PlayStation, e non solo. Questi includono le release più recenti per PS5, ma anche 'bestseller' quali Marvel's Spider-Man Miles Morales e Demon's Souls.

Horizon Forbidden West (PS4) - 39,99€ invece che 70,99 € | (PS5) 49,99€ invece che 80,99€

(PS4) - invece che 70,99 € | (PS5) 49,99€ invece che 80,99€ Gran Turismo 7 (PS4) - 39,99€ invece che 70,99 € | (PS5) 49,99€ invece che 80,99€

(PS4) - invece che 70,99 € | (PS5) invece che 80,99€ The Last of Us Part I (PS5) - 59,99€ invece che 80,99€

(PS5) - invece che 80,99€ The Last of US Parte II (PS4) - 9,99€ invece di 40,99€

(PS4) - invece di 40,99€ Demon’s Souls Remake (PS5) - 39,99€ invece che 80,99€

(PS5) - invece che 80,99€ Returnal (PS5) - 39,99€ invece che 80,99€

(PS5) - invece che 80,99€ Marvel’s Spider-Man Miles Morales (PS4 e PS5) - 29,99€ invece che 60,99€

Oltre alle produzioni PS5 - e a quelle cross-gen - ci sono anche alcune opzioni per i giocatori di PlayStation 4. In questo caso i protagonisti del Black Friday sono i titoli ripubblicati come PlayStation Hits, ovvero God of War (2018), Ratchet & Clank e Gran Turismo Sport: sono tutti in vendita sul PlayStation Store, e in formato fisico, a 9,99€ invece che 20,99€.

Sul PlayStation Blog trovate l'elenco completo dei giochi in promozione.

Tornando agli utenti PS5, in questi giorni è possibile acquistare il controller DualSense a un prezzo ridotto. Oltre alla classica colorazione White, in offerta ci sono le varianti Midnight Black, Cosmic Red, Galactic Purple, Nova Pink, Starlight Blue e l'ultima arrivata, la Grey Camouflage: sono disponibili al prezzo di 49,99€ anziché di 69,99€. C'è anche una promozione applicata al bundle contenente il controller e una copia di EA Sports FIFA 23, ora in vendita a 99,99€.

Buone notizie per gli aspiranti utenti di PlayStation Plus e per coloro che vogliono rinnovare la sottoscrizione. La promozione lanciata per il Black Friday prevede uno sconto del 25% per tutti i piani d'abbonamento (Essential, Extra e Premium). Gli utenti già iscritti potranno godere dello stesso sconto per passare a un piano superiore rispetto a quello già in possesso.

Anche lo store di PlayStation Gear celebra il Black Friday, scontando del 50% una vasta selezione di articoli dedicati ai brand più iconici di casa Sony. C'è anche il 20% di sconto su ogni ordine effettuato, a patto di aver effettuato una spesa superiore a 100€.