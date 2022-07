BioWare crede ancora in Star Wars: The Old Republic, anche dopo l'addio del direttore creativo

BioWare, in occasione del decimo anniversario dal rilascio del gioco, ha confermato l'impegno a portare avanti il MMORPG ambientato nell'immaginario (Legends) di Star Wars, The Old Republic, nonostante il direttore creativo del progetto, Charles Boyd, abbia annunciato il suo addio alla software house. Si tratta di un veterano di BioWare, da 16 anni membro della software house canadese, per la quale ha lavorato quasi sempre su The Old Republic.

"Lascia SWTOR in ottime mani con un team incredibile che porterà avanti la nostra visione del gioco. Ci impegniamo per il futuro di SWTOR mentre continuiamo a lavorare sul prossimo Dragon Age e su Mass Effect" scrive Gary McKay, General Manager di BioWare, in un blog post. Nel quale, tuttavia, non si fa menzione a un nuovo direttore creativo per il progetto SWTOR, piuttosto si fa un elenco delle figure più importanti ancora coinvolte nei lavori.

Eric Muscow, che è da 10 anni in BioWare, rimane il produttore principale, mentre Ashley Ruhl e Caitlin Sullivan Kelly, anche loro veterane del team di SWTOR, continueranno ad occuparsi della scrittura delle missioni del MMORPG.

Il prossimo aggiornamento di Star Wars: The Old Republic, ovvero la versione 7.1, arriverà il 2 agosto. Aggiungerà nuove missioni giornaliere sul pianeta di Manaan e una nuova operazione per otto giocatori, mentre non mancheranno nuove rivelazioni su Darth Malgus, uno dei personaggi più iconici di SWTOR. Ulteriori dettagli sul prossimo futuro di SWTOR verranno annunciati "presto", fa ancora sapere BioWare.

Charles Boyd non è certo l'unico veterano di BioWare ad aver lasciato l'azienda. Segue Matt Goldman, ex-direttore creativo senior di Dragon Age entrato in BioWare nel 1998, che ha lasciato BioWare nel mese di novembre dello scorso anno. A sua volta, Goldman aveva preso il posto di Mike Laidlaw, una delle figure chiave della software house e del franchise di Dragon Age. Laidlaw ha lasciato BioWare nel 2017. Lo stesso hanno fatto Casey Hudson, che è stato game director dei Mass Effect, e Mike Darrah, entrambi via da BioWare nella parte finale del 2020.