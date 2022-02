Bethesda uccide il proprio launcher su PC, libreria e savegame migrano su Steam

Bethesda ha annunciato il ritiro, a partire dal mese di maggio, del launcher Bethesda.net dedicato ai suoi titoli più famosi, da Elder Scrolls a Doom fino a Fallout. Il tentativo di costruirsi uno store proprietario non solo non è stato di grande successo, ma non si sposa più con la politica di quella che ormai da qualche anno a questa parte è la sua casa madre, Microsoft.

Chi ha acquistato giochi tramite il launcher di Bethesda non ha nulla da temere: da aprile sarà possibile migrare la vostra libreria, i saldi in valuta virtuale e i componenti aggiuntivi di gioco come DLC e skin di gioco su Steam. La software assicura inoltre la migrazione dei salvataggi per "molti giochi", sebbene non tutti, in modo automatico.

Per alcuni sarà necessario procedere manualmente e più informazioni saranno rese disponibili il mese prossimo all'avvio del processo di migrazione. L'unico titolo che al momento sta dando grattacapi in merito ai savegame è Wolfenstein: Youngblood, ma la situazione potrebbe cambiare nelle prossime settimane.

Il vostro login Bethesda continuerà a essere usato nei titoli Bethesda per accedere ad altri oggetti legati al vostro account, come mod e skin. Queste e altre informazioni si possono leggere nella FAQ in calce all'annuncio presente a questo indirizzo.