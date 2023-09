Bethesda lavora a un gioco Marvel o Star Wars? Improbabile, ma possibile!

Nell'ambito della causa che vede la FTC schierarsi contro Microsoft nell'acquisizione di Activision Blizzard, è emersa una roadmap di Bethesda che vedrebbe lo studio lavorare a un secondo gioco su licenza Disney. Non è chiaro quali possano essere i franchise coinvolti, i più accreditati sono Star Wars e Marvel, ma c'è da fare chiarezza.

Il documento, infatti, è piuttosto datato e, considerando gli anni trascorsi dalla sua redazione, non è da escludere che il titolo possa essere stato cancellato. Tuttavia, sappiamo che lo studio first-party di Microsoft sta lavorando a un gioco su Indiana Jones, il che non preclude la possibilità che il medesimo contratto preveda più titoli.

A tal proposito, è interessante notare che il contratto per Indiana Jones è stato chiuso con LucasFilm, sussidiaria di Disney, il che rende più alte le probabilità di un gioco dedicato a Star Wars. D'altro canto, la serie The Mandalorian ha avuto grande successo e non sorprenderebbe se Disney avesse deciso di affidare a Bethesda un gioco ispirato all'ormai iconico cacciatore di taglie.

Tutto sommato potrebbe essere interessante avere un mandaloriano in un GDR che spinga il giocatore a visitare nuove galassie mentre migliora le proprie abilità e il proprio equipaggiamento – esattamente ciò che avviene nella serie. In più, Bethesda potrebbe contare sulla recente esperienza che sta maturando con Starfield.

Chiaramente, rimaniamo nel campo delle ipotesi e nulla di quanto detto è stato confermato dai soggetti in questione. Peraltro, come accennato in precedenza, il documento emerso risale a diversi anni fa, ragione per cui non è detto che, seppur previsto, questo misterioso titolo sia ancora in sviluppo. Come si suole dire: "chi vivrà, vedrà".