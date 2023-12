Bethesda ci riprova e con l'ultimo aggiornamento di Skyrim rilancia le mod a pagamento

Bethesda Game Studios ha rilasciato un nuovo aggiornamento a sorpresa per The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. Si tratta di un update che introduce una serie di migliorie tecniche per la versione PC del noto gioco di ruolo, ma che ripone enfasi sul controverso supporto alle mod a pagamento, già in passato criticato dai giocatori.

L'aggiornamento, infatti, inserisce un hub nel quale confluiscono sia le mod gratuite che quelle a pagamento, che permettono ai venditori di guadagnare royalties per ogni vendita, mentre il resto degli introiti va alla stessa Bethesda. Per poter rilasciare una mod a pagamento occorre entrare a far parte del Verified Creator Program.

Le mod a pagamento sono state lanciate in Skyrim per la prima volta nel 2015, quando i giocatori reagirono così negativamente che l'intero programma venne archiviato nel giro di una settimana. Ma, nel 2017, Bethesda è tornata sull'idea di questo tipo di mod con il Creation Club, il quale conteneva mod accessibili solo tramite crediti acquistabili unicamente con valuta reale. Seppure con un altro nome, e con un sistema leggermente diverso, in altri termini le mod a pagamento facevano il loro ritorno.

Il nuovo aggiornamento è essenzialmente un perfezionamento di quel programma e punta a riunire in un unico hub le mod gratuite e quelle a pagamento del Creation Club. Alcuni giocatori lo considerano come un "ritorno delle mod a pagamento", ma questo punto di vista è inaccurato proprio perché le mod a valuta reale sono in circolazione già dal 2017. Al tempo stesso la reazione è meno veemente di quella avuta nel 2015, quasi sicuramente perché Skyrim è ormai un titolo piuttosto datato. Va poi detto che non tutte le mod di Skyrim inserite nel nuovo hub sono a pagamento.

Più interessante è ciò che accadrà nel 2024, quando Bethesda lancerà gli strumenti mod ufficiali per Starfield. Il supporto al modding potrebbe conferire a Starfield la profondità di cui attualmente è privo, ma c'è anche il rischio reale che i giocatori non lo accolgano bene se Bethesda vorrà insistere ancora sulle mod a pagamento.

Il nuovo aggiornamento di Skyrim, comunque, introduce anche altre migliorie. Si parla di maggiore stabilità e di una serie di ottimizzazioni, oltre che del supporto ufficiale a Steam Deck. Non manca neanche il supporto ai display con rapporto d'aspetto di 16:10, 21:9 e 32:9. Questo vuol dire che sarà possibile sfruttare pienamente lo schermo di Steam Deck: fino a oggi, infatti, i giocatori di Skyrim dovevano giocare a 720p, il che impediva di utilizzare l'intera estensione del display di Steam Deck. L'intera lista dei miglioramenti apportati dalla patch si trova qui.