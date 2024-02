Battle.net arriva su GeForce NOW: accessibile da oggi la piattaforma di Blizzard

NVIDIA ha annunciato l'arrivo del supporto a Battle.net per GeForce NOW. I giocatori potranno accedere alla libreria della piattaforma esclusiva di Blizzard direttamente dal servizio in cloud della società di Santa Clara.

