Battlefield come Call of Duty? Cadenza annuale e battle royale gratuito secondo un insider

È ancora una volta Tom Henderson la gola profonda di Insider Gaming, il quale stavolta ha snocciolato alcune informazioni sul futuro di Battlefield, il franchise di sparatutto a marchio DICE. Secondo le fonti di Henderson, l'FPS di Electronic Arts passerà a un rilascio annuale e sarà affiancato da un battle royale gratuito.

Uno modello ampiamente apprezzato dai giocatori di Call of Duty che ricevono un pacchetto premium ogni anno, ovvero il gioco principale, insieme a una modalità battle royale rinnovata periodicamente, ma sempre accessibile gratuitamente, cioè Warzone.

L'ex giornalista ha anche rivelato dettagli più approfonditi: il titolo gratuito stand alone prevederebbe due modalità, una classica e una chiamata "Gauntlet". La prima propone lo stile di gioco tradizionale del genere, anche se non è chiaro quanti giocatori saranno lanciati nella mappa. La seconda, invece, impegnerebbe le squadre nello svolgimento di attività a obiettivi che, quando completati, assegnano un punteggio. I team con il punteggio più basso vengono progressivamente eliminati.

Stando a quanto riportato da Insider Gaming, l'idea sarebbe nata da Byron Beede, un esperto di titoli live service che ha già partecipato allo sviluppo di alcuni capitoli di Call of Duty. Tuttavia, non mancano le novità anche nel gioco principale, il quale dovrebbe riproporre un'esperienza più vicina al passato di Battlefield.

La distruttibilità sarebbe stata rielaborata, più in linea con i capitoli classici della saga. Tornerebbero le classi così come nei precedenti giochi, insieme agli immancabili scenari da 64 giocatori. Infine, il gioco principale sarebbe previsto per il lancio entro ottobre del 2025, ma non è specificato se la controparte gratuita verrà rilasciata in contemporanea.