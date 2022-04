Battlefield 2042: la patch 4.0 arriverà la prossima settimana con oltre 400 correzioni

DICE si appresta a rilasciare la patch 4.0 per il travagliato Battlefield 2042 che proprio in questi giorni ha fatto segnare il triste record di meno di 1000 giocatori attivi contemporaneamente. Il nuovo update, atteso per la prossima settimana, porterà con sé oltre 400 interventi di vario tipo, anche se purtroppo la nota completa non è stata ancora rilasciata.

Update 4.0 for #Battlefield 2042 is set to go live next week, with the Patch Notes going live at the start of that week too.



There are over 400+ Individual Fixes, Bugs, and QoL Improvements to go through next week.



Here are some key bits until the Patch Notes go live. pic.twitter.com/vh1VZV5Y76