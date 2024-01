Base di ricarica Razer per controller Xbox in offerta su Amazon: costa solo 29,79

Un po' tutti i giocatori si stanno dotando di basi di ricarica per i loro controller. Il perché è presto detto: queste permettono di ricaricare in tutta comodità, senza dover tenere accesa la console e in totale sicurezza. Questa base di ricarica è offerta da Razer, un'azienda che ha un'esperienza decennale nel mondo del gaming, e sa bene cosa si aspettano i giocatori.

La base è in grado di ricaricare il controller in meno di 3 ore e ha un sistema di protezione dai sovraccarichi per prevenire surriscaldamenti e cortocircuiti. Inoltre, è disponibile nel bundle con un gamepad Xbox di colore rosso , per i più attenti all'estetica. Se volete solo la base, invece, le due soluzioni in offerta ora sono quella in rosso e quella in verde.

Un sistema magnetico che fissa il controller saldamente alla base, la quale è realizzata nello stesso materiale resistente e ha gli stessi colori dei controller Xbox Series X|S ufficiali, per abbinarsi perfettamente a questi ultimi.