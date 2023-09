Banishers: Ghosts of New Eden, nel nuovo gameplay trailer un'intera missione con tanto di boss fight

Focus Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer esteso del gameplay di Banishers: Ghosts of New Eden che attraversa un'intera missione con boss fight finale. L'ultima opera di DON'T NOD – creatori di Life is Strange e Remember Me – si presenta come un titolo che strizza l'occhio al genere souls-like, seppur in una veste più "accessibile" rispetto alle produzioni di From Software.

Come si evince dal filmato, il gameplay si basa su un'alternanza tra Antea e Red, i due protagonisti. Le controparti sfruttano un set di abilità ben diverso: laddove Red si affida a un mix di armi corpo a corpo e bocche da fuoco, Antea può contare sui suoi poteri soprannaturali acquisiti una volta diventata spirito.

Per giocare con Antea sarà necessario ricaricare un contatore che aumenta ogni volta che Red subisce danni. Inoltre, sia l'armamentario che le abilità potranno essere personalizzati e potenziati negli accampamenti con la possibilità di svolgere anche dei rituali, un altro omaggio allo stile di From Software.

Dal punto di vista tecnico, pur senza stupire, il titolo si presenta decisamente di impatto con ambientazioni ben curate e uno stile che mescola l'atmosfera cupa del contesto ai colori sgargianti della magia. La trama, promettono gli sviluppatori, porrà il giocatore a fare i conti con la propria morale e le proprie emozioni, come da tradizione DON'T NOD.

Al termine della prima missione, infatti, Red sarà chiamato a scegliere se risparmiare Thickskin e aiutare così Antea ad ascendere all'aldilà o contribuire al sua ritorno nel mondo dei vivi sacrificandola. DON'T NOD, inoltre, ha anticipato che questo tipo di scelte avrà un'influenza sull'andamento della storia. Il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 7 novembre per PC, PS5 e Xbox Series X|S.