Banishers: Ghosts of New Eden, l'action RPG dello studio di Life is Strange ha una data e un nuovo trailer

Dont Nod Studio ha finalmente annunciato la data d'uscita di Banishers: Ghosts of New Eden, un action RPG a tema horror, insieme a un nuovo trailer che offre un piccolo assaggio della trama. Il titolo sarà rilasciato il prossimo 7 novembre per per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il nuovo gioco dello studio di Life is Strange e Vampyr ci porta a New Eden, una cittadina infestata dai fantasmi insieme alla coppia di cacciatori di spiriti e amanti Antea Duarte e Red mac Raith. Durante l'avventura, sarà la stessa Antea a diventare uno spirito.

Nel nuovo video la voce narrante è Charles Davenport, anch'egli un Banisher e amico della coppia, che sembra incolparsi di ciò che accade ai due. Lui stesso, infatti, aveva intrapreso un viaggio verso New Eden che pare lo abbia portato alla morte.

Il gioco si configura come un'avventura strettamente basata sulla narrazione che conduce il protagonista a combattere costantemente con la sua coscienza. Un gioco di ruolo che si impernia su una trama profonda e matura in cui le scelte influenzeranno il corso della storia.

Gli sviluppatori, infatti, hanno anticipato che il gioco presenterà "scelte impossibili e conseguenze drammatiche", poiché i giocatori avranno il compito di determinare il destino degli abitanti di New Eden. "Onorerai il tuo giuramento da Banisher o sacrificherai i vivi nel disperato tentativo di riportare indietro la tua amata?".

Per gli utenti americani sono già stati aperti i preordini del gioco che può essere acquistato anche in edizione da collezione accompagnato da una statua separabile dei due protagonisti.