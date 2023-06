Baldur's Gate 3, esce prima su PC e ritarda di poco su PS5. Difficoltà per la versione Xbox

Larian Studios ha annunciato un cambiamento nelle date di uscita di Baldur's Gate 3 su PC e PS5. Nel primo caso, il gioco sarà disponibile il 3 agosto e non il 31 agosto come precedentemente indicato. Un notizia insolita visto che l'industria ci ha abituato a ritardi e non ad anticipazioni.

Per non fare un torto a nessuno e ristabilire lo status quo, Larian ha rimandato l'uscita della versione PS5 al 6 settembre, ritardando di una settimana la data del 31 agosto. Michael Douse, director del gioco, ha affermato che l'anticipazione della versione PC si deve al fatto che il gioco è pronto e quindi non ha senso aspettare, specie alla luce di un periodo di uscite "intenso", con l'arrivo di titoli come Starfield, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Mortal Kombat 1 e molti altri.

Larian ha anche annunciato che la versione PS5 girerà a 60 fps e ha svelato alcuni numeri molto interessanti sulla nuova produzione: la sceneggiatura di Baldur's Gate 3 contiene più di 2 milioni di parole, più del doppio della durata dell'intera saga di Game of Thrones, e più del triplo dei dialoghi di tutti e tre i libri de Il Signore degli Anelli sommati tra di loro.

Un altro aspetto importante saranno i filmati, ne sono presenti per ben 170 ore, due volte la lunghezza di ogni stagione dell'intera saga di Game of Thrones. Baldur's Gate 3 offre 7 protagonisti, 11 razze giocabili, 12 classi e 46 sottoclassi. Sono inclusi anche oltre 600 incantesimi e azioni (esclusi gli upcast), rispetto ai 225 di Divinity: Original Sin 2.

Per quanto riguarda la versione Xbox, Larian Studios ha spiegato che è ancora in fase di sviluppo, ma potrebbe essere costretta a fare dei compromessi per rilasciare il gioco sulla piattaforma. I problemi si trascinano da mesi, infatti a febbraio gli sviluppatori avevano parlato di problemi tecnici, in particolare con il co-op split-screen su Xbox Series S.

Una potenziale soluzione sarebbe quella di rimuovere interamente la modalità cooperativa dalla versione Xbox (i giochi devono avere parità di modalità e fruizione su entrambi i modelli della console), ma in casa Larian non sembrano propensi a farlo, limitandosi a parlare della possibilità di fare alcuni compromessi. "Stiamo cercando di essere molto limitati nei compromessi che dobbiamo fare. Questo è anche uno dei motivi per cui ci stiamo prendendo più tempo".

"Non è un gioco in esclusiva", hanno ribadito gli sviluppatori. "Sarete in grado di giocarci su Xbox. È solo una questione di pazienza, una questione di tempo". L'ambizione di Larian Studios è di rendere disponibile Baldur's Gate 3 su Xbox entro l'anno.

In soccorso di Larian è scesa anche Microsoft, con gli ingegneri dell'Xbox Advanced Technology Group (ATG) che si sono prodigati per mettere gli sviluppatori sulla giusta strada. "Abbiamo avuto il supporto del gruppo ATG e ci ha aiutato molto. Tutti vogliono il gioco su Xbox, anche noi. Il problema è che abbiamo realizzato un gioco molto grande e complicato", hanno ammesso gli sviluppatori sottolineando che sono pur sempre un team dalle risorse sia numeriche che economiche limitate.