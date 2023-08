Ayaneo Kun: tanta autonomia e fino a 8 TB di archiviazione, ma il prezzo decolla

Ayaneo, uno dei principali concorrenti di Steam Deck, ha condiviso tutti i dettagli della sua nuova console portatile: la Kun. Il dispositivo offre numerose novità interessanti, tra cui un'autonomia quasi raddoppiata rispetto alla proposta di Valve. Tuttavia, seppur a fronte di specifiche superiori, il prezzo arriva quasi a raddoppiarsi: si parte dai 1.209 dollari.

La prima differenza rispetto ai precedenti modelli di Ayaneo si ravvisa naturalmente nella batteria. La Kun ospita un'unità da 75 Wh che promette un'autonomia di circa 3 ore e un quarto nella modalità da 15 W, quasi il doppio rispetto a Steam Deck. Aggiornato anche il display: la console dispone di uno schermo IPS da 8,4 pollici con una risoluzione di 2560x1600 pixel capace di coprire il 90% dello spazio colore DCI-P3.

All'interno, ritroviamo nuovamente il processore AMD Ryzen 7840U, un cugino stretto del Ryzen Z1 Extreme di ROG Ally. Cambia però il sistema di raffreddamento, più generoso rispetto alle proposte precedenti, che in modalità boost permette alla CPU di raggiungere una potenza di 54 W (ROG Ally si ferma a 30 W). Il miglioramento in termini di performance varia tra il 7% e il 10% rispetto alla proposta di ASUS, ma Ayaneo chiarisce che questa modalità è sconsigliata per l'uso quotidiano.

La Kun migliora anche l'ergonomia, sulla base delle preferenze espresse dagli utenti. Il numero di pulsanti e la loro disposizione riprendono il design di Steam Deck, ma le dimensioni dello chassis sono piuttosto generose. In compenso, la Kun consente di installare SSD M.2 nel formato 2280, permettendo così di raggiungere una capacità di archiviazione di 8 TB. Presente uno stand simile a quello di Nintendo Switch, sotto il quale è stato posizionato lo slot nano SIM per accedere alla connessione 4G.

Non rimane, quindi, che parlare dei prezzi. La Ayaneo Kun parte da un taglio di 512 GB abbinati a 16 GB di memoria RAM, l'equivalente della Steam Deck top di gamma: in questo caso il prezzo di listino ammonta a ben 1.209 dollari, come accennato all'inizio. Le configurazioni proposte, però, sono diverse e si arriva fino a 4 TB di spazio di archiviazione insieme a 64 GB di memoria RAM per un prezzo che sale a 1.949 dollari.

Attualmente, la console può essere preordinata a un "Early Bird Price" che consente di risparmiare circa 200 dollari su ognuna delle configurazioni. Va però sottolineato che in seguito a questa prevendita verrà avviata la campagna Indiegogo, il che significa che l'attesa potrebbe essere piuttosto lunga per ricevere il proprio dispositivo.