Aveva 350 cartucce per Nintendo Switch nel reggiseno: ragazza fermata alla dogana cinese

In Cina l'occhio attento di un doganiere ha permesso di sventare il contrabbando di 350 cartucce per Nintendo Switch: erano nascoste nel reggiseno di una ragazza.

Aveva 350 cartucce per Nintendo Switch infilate nel reggiseno. Arriva dalla Cina (via TH USA), e precisamente dalla dogana di Liantang, nel Guangdong, il nuovo divertente e grottesco caso di tentativo di contrabbando di beni tecnologici. Era già successo con CPU, microSD, SSD e persino schede video, all'epoca del mining.

I media locali raccontano che durante un'ispezione di routine dei passeggeri, gli agenti doganali sono stati allertati dall'aspetto e dall'atteggiamento di una ragazza, che non solo sembrava nervosa e si comportava in modo anomalo ma aveva anche un seno dalla forma strana. Si dice, ma ovviamente non ne abbiamo certezza, che l'occhio di falco di uno zelante doganiere abbia capito che quel seno non poteva essere "naturale".

La dogana l'ha quindi fermata per un'ulteriore ispezione scoprendo che nel suo reggiseno erano infilate 350 cartucce per Nintendo Switch per un valore iniziale stimato di circa 70.000 yuan, circa 9000 euro. L'obiettivo della giovane era quello di portare il bottino sul territorio cinese.

Portare in Cina o fuori dalla nazione merci senza pagare le relative tasse è considerato, come nella maggior parte degli Stati, contrabbando e illegale. Non è chiaro adesso quali saranno le conseguenze per la ragazza, probabilmente una pedina di un traffico più articolato, ma potrebbe "cavarsela" con una multa "non superiore a tre volte l'importo dei dazi dovuti ma evasi".