Atomic Heart, svelati i requisiti PC: si parte dalla GeForce GTX 960

Mundfish ha rivelato i requisiti PC di Atomic Heart per ottenere un'esperienza a 60 fps a tutte le risoluzioni. Per i 1080p60 le richieste sono piuttosto accessibili, mentre se si volesse puntare anche ai dettagli alti si parte dall'ammiraglia NVIDIA del 2016: la GeForce GTX 1080.

Per ottenere un'esperienza in 1080p a 60 fps con impostazioni alte, la suddetta GPU sarà il minimo per gli utenti NVIDIA, mentre quelli AMD dovranno impiegare una soluzione più recente, ovvero la Radeon RX 5700 XT. Per quanto riguarda il processore, invece, nel caso di Intel un Core i5-2500K sarà sufficiente mentre per AMD basterà un Ryzen di prima generazione, in particolare il Ryzen 5 1600. Infine, saranno necessari 16 GB di memoria RAM.

Tuttavia, chi avesse una macchina più datata ed è disposto a barattare le prestazioni pur di giocare al nuovo titolo utopico, i requisiti minimi appaiono piuttosto accessibili per un esperienza in 1080p a 30 fps con impostazioni basse. Sarà sufficiente una CPU Intel Core i5-2500 o un AMD Ryzen 3 1200 insieme a una scheda video NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon R9 380, il tutto supportato da soli 8 GB di memoria RAM.

Discorso diverso per chi ha deciso di affrontare la nuova avventura in 4K con impostazioni Ultra e magari ray tracing attivo. In questo caso i giocatori necessitano di un hardware di fascia alta che contempla almeno un Core i7-8700K o un Ryzen 5 3600X insieme a una scheda grafica NVIDIA RTX 3080 o AMD Radeon RX 6800 XT, il tutto supportato da 16 GB di memoria RAM.

Come ormai ogni gioco di nuova generazione, per l'archiviazione si suggerisce l'utilizzo di un SSD (a quanto pare obbligatorio già per i dettagli Medi) con almeno 90 GB di spazio disponibile.

Atomic Heart rappresenta uno dei giochi più interessanti di questo inverno, in cui il giocatore è chiamato ad affrontare una crisi che ha spinto i robot a ribellarsi al dominio umano. Ad aggiungere carne al fuoco ci saranno i mostri mutanti emersi dagli esperimenti segreti in seguito alla ribellione delle macchine che, svolgendo il lavoro manuale al posto degli uomini, hanno consentito a questi ultimi di concentrarsi su scienze ed arti.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 21 febbraio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Inoltre, sarà accessibile già dal day 1 per gli abbonati a Xbox Game Pass.